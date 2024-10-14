В машине находились пограничники.

В поселке Кривая на Закарпатье женщины мешали проезду автомобиля Государственной пограничной службы Украины. Видео громкого конфликта распространили в сети.

В Telegram писали, что речь может идти о ссоре между гражданскими и представителями ТЦК, однако в Мукачевском пограничном отряде сказали Укринформу, что в служебном автомобиле ехал пограничный наряд. Инцидент произошел в селе Кривая.

Пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан сказала журналистам, что на место конфликта между местными жителями и нарядом пограничников выезжали полицейские, проводится проверка.

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