По профессии "Конан" – фитнес-тренер, однако с началом полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ.

История спецназовца подразделения "Артан" Главного управления разведки, который оказался в открытом море во время проведения операции и пробыл там 14 часов, пока его не спасли, уже стала легендой. Мужчина, который в мирной жизни был фитнес-тренером, рассказал, что происходило в те часы.

"Я простой парень, выросший в деревне. Я военнослужащий, который любит свою работу. И, как оказалось, я человек, очень любящий жизнь. До того, как попасть в батальон ГУР "Артан", я постоянно имел дело с оружием: работал в полиции, личной охране, был в Движении Сопротивления, а теперь на службе. Хотя по профессии я фитнес-тренер. Когда началось полномасштабное вторжение, 26 февраля я уже вступил в ряды ВСУ. Сам пришел", – рассказал боец "Украинской правде".

Операция в Черном море

По словам бойца, та операция состоялась в середине августа в акватории Черного моря. Около 8:30 вечера лодку начала обстреливать российская авиация. Украинские спецназовцы начали маневрировать. Один из бойцов повредил вражеский самолет из ПЗРК "Стингер", после чего самолет отошел от военных.

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"Заходила ночь, мы дошли до цели и приступили к работе. Когда возвращались обратно, уже было 5 утра. Где-то в 30 километрах от места первого боя поступила команда "Воздух!". Снова вражеский самолет вышел на нас и начал обстреливать из автоматической пушки патронами 30-го калибра. Обычно СУшка выпускала несколько очередей, разворачивалась и шла на новый круг, пока не выстреливала весь боекомплект. А потом появлялась новая. Также знаю, что пилот делал запрос к командованию, чтобы ударить по нам управляемой ракетой. Но ему, слава Богу, не позволили. Иначе бы с вами сейчас никто не разговаривал. Мы стреляли в ответ. Но свои боеприпасы к ПЗРК наши ребята использовали еще вечером, когда удалось подбить вражескую СУшку. Нам повезло, что у нас был очень хороший шкипер, который не растерялся и начал выводить нас из зоны обстрела", – поделился "Конан".

Во время одного из маневров боец оказался за бортом – в открытом море.

"Я вешу 120 килограммов без экипировки, с экипировкой было бы где-то еще плюс 30. Но за 20 минут до того, как я должен был выпасть, мне почему-то стало неспокойно. И я стянул все: каску, бронежилет, РПС, отложил оружие. На мне был водолазный термокостюм и я надел спасательный жилет. Как-то на сердце легло, что надо это сделать. И через 20 минут я – в воде. До берега в тот момент было порядка 130 километров", – вспомнил он.

Спецназовец признался, что сначала запаниковал, ведь до берега было очень далеко, а под ним – глубина. Его побратимы хотели забрать "Конана", однако вражеский самолет продолжал по ним бить, поэтому боец сказал им идти без него.

"Я прекрасно понимал, что экипаж лодки, а это 13 человек – более драгоценный, чем я один. А с жилетом я мог некоторое время продержаться на воде. Позже я узнал, что нашу лодку таки повредили. И, в частности, поэтому было решено отступить: лодка пробита, а это угрожает жизни парней. Я не знал, что будет дальше, но у меня был единственный ориентир – одна из газодобывающих вышек, которая постоянно горит. Ее очень хорошо было видно и днем, и ночью. Уже потом побратимы сказали мне, что от места моего падения до вышки было где-то 20 километров", – сказал спецназовец ГУР.

Путь к вышке

Через некоторое время "Конан" смог добраться до вышки. Он признался, что волн тогда не было, однако течение было очень сильное и постоянного его сносило – все это время он должен был плыть против течения.

Плавать "Конан" научился в шестилетнем возрасте, когда тайком от родителей бегал к пруду в деревне. Однако говорит, что плавание никогда не было его сильной стороной. При весе 120 килограммов не так легко плавать и бегать – мышцы постоянно хотят кислорода.

"Раньше, когда просто плавал в море или на реке и не чувствовал под собой дна, появлялась неуверенность. Но сейчас подо мной были сотни метров воды, и я старался не брать этого в голову. Собираешься с силами – и еще один рывок. Потому что жить очень хочется, понимаете? Мысли были разные, честно. Думал, может, меня никто не ищет, потому что никого не видел на ориентире. А возможно, ищут, но не могут найти. Постоянная была борьба в мыслях: сдаться или не сдаться? Но здравый смысл говорил, что надо плыть дальше. Я все же надеялся, что мои ребята меня ищут, и знал, что мой командир Виктор Викторович (Торкотюк – УП) сделает все для того, чтобы меня вытащить. И я не ошибался, это действительно человек с большой буквы", – подчеркнул военный.

В те мгновения боец много думал о жизни и о семье. Спецназовец поделился, что ему было трудно морально думать о том, что скоро его сыну должен был исполниться год, а он не знал, увидит ли когда-нибудь своего ребенка снова.

Поскольку у бойца не было часов, приходилось ориентироваться по солнцу. Однако жара, обезвоживание и усталость в конце концов дали о себе знать – в какой-то момент у "Конана" начались галлюцинации. Он думал, что впереди лодка, и лишь впоследствии понял, что это вышка. Он смог доплыть до нее около 4-5 часов.

"Я не мог подплыть к ней впритык, потому что очень сильный жар. Она горит газом, и язык пламени там очень сильный. Даже когда ты от нее в 100 метрах, такое ощущение, что над тобой летает вражеский самолет – настолько громко. Из-за такой температуры я боялся, чтобы жилет не поплавался. Течение стало еще сильнее, и меня начало уносить обратно. Так было несколько раз. Меня относило где-то на метров 400, и я снова плыл к вышке. Кажется: что там – 400 метров?! Но когда ты уже проплавал больше десяти часов и чувствуешь, что силы тебя покидают... Когда меня отбросило в четвертый раз, я выбился из сил. Было очень сильное обезвоживание, потому что я очень много напился соленой воды. Постоянная жара. Очень хотелось спать. И я развернулся на спину и уснул", – вспомнил разведчик.

Спасение

Когда "Конан" проснулся, ему снова пришлось плыть к вышке, ведь его отнесло течением. Из-за солнца также начал спускаться жилет. Кроме того, приближалась ночь.

"В какой-то момент почувствовал что-то такое на ноге, с когтями. Оборачиваюсь – а на мне чайка сидит, и еще несколько надо мной кружат. Кстати, с "Байрактара", который подняли на мои поиски, тоже увидели тепловой след от птиц. Так и передавали, что есть объект, который плывет в сторону Одессы, и "катает на себе" семь чаек. И в какой-то момент я заметил корабль", – рассказал военный.

Он осознавал, что это могла быть поисковая группа, однако не отвергал, что его мог искать враг. Сомнения исчезли, когда российский самолет открыл огонь по судну – военный понял, что лодка следует за ним.

"Но судно развернулось и пошло в другом направлении. Когда я заметил, что корабль от меня отходит, это придало мне силы. Я знал, что может есть кто-то рядом, что меня ищут, и я поплыл дальше. Я плыл, плыл и увидел приближающиеся волны воды. Я подумал, что это враг. Что это русский десант ко мне плывет. Это была маленькая лодка. И когда я увидел на лодке флаг Украины, моей радости не было предела. Это ребята, мои ребята, мои побратимы, которые через "Байрактар" наткнулись на мой след! Все, меня нашли, я буду жить!", – вспомнил "Конан".

Всего, по мнению военного, он проплыл примерно 20-25 километров. Когда его подняли на лодку, он бросился обнимать побратимов.

"Наш врач, боевой медик, говорит: "Все должно быть по правилам. Нет времени обниматься, надо сбрасывать жилет, сбрасывать гидрокостюм". Далее – термоодеяло и капельницы. Моя температура была 35,5, плюс сильное обезвоживание. Уверенность в своих побратимах чувствуется всегда: от начала до завершения любой операции, потому что это как один организм, одна команда. Наш командир батальона не только отправил поисковую группу в открытое море, но еще и "Байрактар" поднял и спасательный корабль задействовал. Поэтому на этот раз это была командная работа: и нашего подразделения, и ВМС, и группы Тимура", – подчеркнул спецназовец ГУР.

Военный, который провел 14 часов в воде, смог ступить на землю около полуночи. При чем, сошел с лодки самостоятельно. После нескольких капельниц к нему вернулись силы. Уже в скорой начала стабилизироваться температура тела. По совету врача он пил лишь маленькими глотками. Аппетита у бойца не было даже на следующий день – ему хотелось лишь яблок и сладкой воды.

"Я когда плыл, смотрел на ту вышку, и так хотел фруктов и пепси! Сейчас я уже выпил, наверное, литров из двадцать того пепси. Первое, что сделал, почувствовав под ногами твердую землю, написал сообщение жене, потому что долго не выходил на связь. Написал, что все хорошо, жив-здоров, вернулся с задания. Но о том, что произошло, до сих пор ей не рассказал. Я заходил издалека, спрашивал: "Слышала о такой истории? Как думаешь, как же он плыл, что у него в то время в голове было?". Жена отвечает: "Видимо, он очень сильно жить хотел". А я ей: "Да, он действительно хотел жить", – рассказал "Конан".

Спасение бойца ГУР в Черном море

В конце августа специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" поделилось видео удивительного спасения бойца, который выпал из лодки и провел в открытом море несколько часов.

Военного спасали под огнем вражеских самолетов. Украинских защитников обстреливал Су-27. Несмотря на то, что россияне пытались сорвать операцию, "Конана" удалось спасти.

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