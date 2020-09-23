Традиционно в конце октября украинцы переместят стрелки часов, переходя на зимнее время.

Каждый год в Украине переводят стрелки часов на летнее и зимнее время. 2020-й год не станет исключением и во второй месяц осени украинцы традиционно перейдут на зимнее время.

Когда Украина перейдет на зимнее время 2020

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеВ Украине переход на летнее и зимнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины" от 13 мая 1996 года. Так, датой перехода на зимнее время в Украине является последнее воскресенье октября.

Таким образом, перевод времени в 2020 году состоится в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября. Этой ночью в 4:00 украинцы переместят стрелки часов на один час назад. Следовательно, благодаря этому украинцы смогут дольше поспать.

Следует также заметить, что на 25 октября в Украине запланированы местные выборы, поэтому стоит внимательно следить за временем. Хотя большинство современных гаджетов запрограммированы на автоматический перевод часов.

Почему переводят стрелки часов

Традицию переводить часы в свое время ввели с целью экономии электроэнергии, чтобы человек мог работать, используя меньше искусственного освещения.

Переход на летнее и зимнее время осуществляется в целом во многих странах мира, в том числе и в европейских государствах. Таким образом отдельные страны подстраиваются под смену начала и окончания светового дня в разные сезоны.

Влияние перевода часов на людей

Переход на зимнее время – непростое испытание для организма человека. Ведь, привыкнув к одному режиму дня, и в частности сна, многим людям сложно быстро перестроиться на другой распорядок.

Перевод часов, в частности, может вызвать раздражительность, перепады настроения, а также депрессию. А у людей, страдающих от сердечно-сосудистых и хронических болезней, могут обостриться проблемы со здоровьем.

Как облегчить переход на зимнее время

Чтобы переход на летнее время был менее болезненным и стрессовым, врачи рекомендуют больше времени проводить на свежем воздухе.

Читайте такжеВыходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыЗа неделю до перевода времени стоит начать ложиться спать чуть позже. Сначала следует идти спать на 15 минут позже, а затем, каждые два дня "сдвигать" график еще на 15 минут, готовя организм к предстоящим изменениям.

Также лучше придерживаться правильного рациона питания, в частности, исключить нагрузку на организм алкоголем и вредной пищей, пить много жидкости.

Ну и еще одно важное условие – надо высыпаться. Взрослому человеку для полноценного отдыха нужно не менее 7-9 часов сна, для детей – 9-10 часов.

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Автор: Алина Вишневская