В Киеве открыли уже 10 продуктовых рынков - Кличко

Всего в Киеве должны заработать 37 рынков, но они откроются только после того, как будут готовы работать с необходимым соблюдением норм.

На сегодня в Киеве начали работать 10 продовольственных рынков.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности", - сказал он.

По словам Кличко, уже начали работать такие рынки: «Демеевский», «Маяк», «Печерский», «Владимирский», рынок на Лесной, «Феофановский», «Одесский», «Иллис», «Выгуровский» и «Бессарабский».

Другие рынки, отметил мэр, будут открываться, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.