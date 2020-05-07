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В Киеве открыли уже 10 продуктовых рынков - Кличко

12:38, 07 мая 2020
Общество
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Всего в столице должны открыться 37 рынков / фото УНИАН

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Как вы знаете, правительство разрешило работу продовольственных рынков. В столице должны открыться 37 рынков. Они открываются постепенно, поскольку должны выполнить все регламенты и требования по безопасности", - сказал он.

По словам Кличко, уже начали работать такие рынки: «Демеевский», «Маяк», «Печерский», «Владимирский», рынок на Лесной, «Феофановский», «Одесский», «Иллис», «Выгуровский» и «Бессарабский».

Другие рынки, отметил мэр, будут открываться, как только они будут готовы работать с соблюдением необходимых норм.

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