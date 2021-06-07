Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко, считающего себя легитимно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора.
Об этом в комментарии УНИАН сообщила проректор университета Елена Добржанская.
"Был Ученый совет и голосование такое было", - сказала она и отметила, что голосование прошло в тайном режиме, решение было поддержано большинством голосов.
"Было две процедуры: первое - изменения в положения, которые добавляют к этому положению вообще процедуру лишения (звания - УНИАН), а второе - это то, что ученый совет проголосовал тайным голосованием. И почти все члены Ученого совета проголосовали за решение лишить Лукашенко звания почетного доктора университета", - рассказала проректор.
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Как сообщал УНИАН, 31 мая ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров выразил уверенность, что 7 июня Ученый совет на своем заседании может лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза. "Вопрос, почему мы это не сделали раньше - это вопрос открытый. Я обратился к Ученому совету с предложением выработать процедуру (лишения почетных званий - УНИАН), потому что ее на самом деле действительно не существует на сегодня", - заявил Бугров.
По словам ректора, три комиссии Ученого совета: юридическая, комиссия по гуманитарным вопросам и международному сотрудничеству выработали соответствующую процедуру.
"Основаниями (для лишения почетного научного звания – УНИАН) является нарушение прав человека, пренебрежение к Государству Украина - это то, что мы говорим о Лукашенко. Поэтому я обратился ко всем членам Ученого совета с описанием ситуации. 7 июня будет заседание Ученого совета университета, на котором будет два вопроса: первый - это утверждение процедуры; второй - рассмотрение вопроса о лишении Лукашенко звания почетного доктора. Имея на сегодняшний день отзывы от значительного большинства членов Ученого совета, я убежден, что этот вопрос будет решен положительно", - подчеркнул он.
Бугров отметил, что Лукашенко было присуждено звание почетного доктора в 2009 году, когда произошло улучшение отношений между Республикой Беларусь и Европейским Союзом. "Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко был одним из инициаторов, а университет тогда был подчинен Администрации президента, имея особый статус. Это было символом нашей дружбы с белорусским народом, тогда была открыта белоруссистика в Институте филологии. На сегодняшний день это единственное место в Украине, где изучается белорусский язык и литература, и оно продолжает функционировать", - отметил ректор.
Бугров подчеркнул, что возможное лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ не направлено против белорусского народа, решение будет касаться только самого Лукашенко.
Лукашенко против Украины
- Отношения Киева и Минска стремительно испортились после того, как в Беларуси начали жестоко подавлять массовые акции протеста против президентства Лукашенко.
- На этом фоне он стал обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, поскольку Киев больше не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ.
- 3 июня Верховная Рада Украины приняла заявление к белорусскому режиму с призывом немедленно освободить журналиста и активиста Романа Протасевича и всех политических заключенных.
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