Основаниями для рассмотрения вопроса стали нарушения прав человека в Беларуси и пренебрежение Лукашенко к государству Украина.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко, считающего себя легитимно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила проректор университета Елена Добржанская.

"Был Ученый совет и голосование такое было", - сказала она и отметила, что голосование прошло в тайном режиме, решение было поддержано большинством голосов.

"Было две процедуры: первое - изменения в положения, которые добавляют к этому положению вообще процедуру лишения (звания - УНИАН), а второе - это то, что ученый совет проголосовал тайным голосованием. И почти все члены Ученого совета проголосовали за решение лишить Лукашенко звания почетного доктора университета", - рассказала проректор.

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Как сообщал УНИАН, 31 мая ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров выразил уверенность, что 7 июня Ученый совет на своем заседании может лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза. "Вопрос, почему мы это не сделали раньше - это вопрос открытый. Я обратился к Ученому совету с предложением выработать процедуру (лишения почетных званий - УНИАН), потому что ее на самом деле действительно не существует на сегодня", - заявил Бугров.

По словам ректора, три комиссии Ученого совета: юридическая, комиссия по гуманитарным вопросам и международному сотрудничеству выработали соответствующую процедуру.

"Основаниями (для лишения почетного научного звания – УНИАН) является нарушение прав человека, пренебрежение к Государству Украина - это то, что мы говорим о Лукашенко. Поэтому я обратился ко всем членам Ученого совета с описанием ситуации. 7 июня будет заседание Ученого совета университета, на котором будет два вопроса: первый - это утверждение процедуры; второй - рассмотрение вопроса о лишении Лукашенко звания почетного доктора. Имея на сегодняшний день отзывы от значительного большинства членов Ученого совета, я убежден, что этот вопрос будет решен положительно", - подчеркнул он.

Бугров отметил, что Лукашенко было присуждено звание почетного доктора в 2009 году, когда произошло улучшение отношений между Республикой Беларусь и Европейским Союзом. "Тогдашний президент Украины Виктор Ющенко был одним из инициаторов, а университет тогда был подчинен Администрации президента, имея особый статус. Это было символом нашей дружбы с белорусским народом, тогда была открыта белоруссистика в Институте филологии. На сегодняшний день это единственное место в Украине, где изучается белорусский язык и литература, и оно продолжает функционировать", - отметил ректор.

Бугров подчеркнул, что возможное лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ не направлено против белорусского народа, решение будет касаться только самого Лукашенко.

Лукашенко против Украины

Отношения Киева и Минска стремительно испортились после того, как в Беларуси начали жестоко подавлять массовые акции протеста против президентства Лукашенко.

На этом фоне он стал обвинять Украину во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, поскольку Киев больше не признает легитимность пребывания Лукашенко на посту президента РБ.

3 июня Верховная Рада Украины приняла заявление к белорусскому режиму с призывом немедленно освободить журналиста и активиста Романа Протасевича и всех политических заключенных.

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Автор: Татьяна Поляковская