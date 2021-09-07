Сосиски в тесте рецепт / фото pinterest.com

Сосиски в тесте - это популярная во всем мире выпечка, которая возникла в Германии как блюдо фастфуда. Вариации этого блюда известны во многих странах мира. Вкус сосиски в тесте из ларька или столовой хорошо знаком любому украинцу. Приготовить вкусную ароматную выпечку с сосисками можно и дома.

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Классическая сосиска в тесте

  • Мука - 500 г.
  • Вода - 150 мл.
  • Молоко - 100 мл.
  • Мягкое сливочное масло - 80 г.
  • Сухие дрожжи - 10 г.
  • Сахар - 50 г. 
  • Соль.
  • Яйца - 2 шт.
  • Сосиски - 20 шт.
  • Желтки для смазывания - 2 шт.

Молоко и воду смешать и слегка нагреть на плите. Добавить ложку сахара, дрожжи и три столовых ложки муки. Перемешать венчиком, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.  Яйца взбить миксером с солью и сахаром до густой пены и добавить в смесь. 

Читайте такжеХрустящие и сочные наггетсы: как приготовить вкусную закуску дома Добавить масло и всыпать остальную муку в смесь. Месить тесто пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто положить в смазанную растительным маслом миску, закрыть пленкой и поставить в теплое место на 40 минут.

Готовое тесто разделить на две части. Из каждой части раскатать квадрат стороной примерно 40 см. Разделить тесто на полоски шириной 3 см. Плотно завернуть сосиску в полоску теста. 

Выложить сосиски в тесте на противень, смазать тесто взбитыми желтками для блеска. Выпекать в духовке 20 минут при 180°.

Сосиски в тесте рецепт / фото pinterest.com

Сосиски в слоёном дрожжевом тесте

  • Слоеное дрожжевое тесто - 400 г.
  • Яйца - 1 шт.
  • Сосиски - 10 шт.
  • Семена кунжута для посыпки. 

Разрезать тесто на полоски, растянуть их руками. Завернуть сосиски в полоски теста и сложить на покрытый бумагой для выпечки коврик.

Смазать тесто взбитым яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать сосиски в слоеном дрожжевом тесте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 20-30 минут.

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  • Вода - 300 мл.

  • Мука - 4 стакана.

  • Сахар - 1 ст. л. 

  • Щепотка соли.

  • Сухие дрожжи - 15 г.

  • Сосиски - 10 шт.

  • Растительное масло для жарки.

Смешать дрожжи с сахаром, добавить теплую воду до появления пенки. Всыпать соль и муку, замесить тесто. Оставить в теплом месте под полотенцем чтобы тесто увеличилось вдвое. Подошедшее тесто поделить на 10 частей (по количеству сосисок), вложить сосиску посередине и защипнуть края. Жарить сосиски в тесте в большом количестве разогретого растительного масла до золотистой корочки, переворачивая в процессе.

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Автор: Екатерина Пулатова