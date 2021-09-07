Вкусные сосиски в нежном и мягком тесте как в магазине.

Сосиски в тесте - это популярная во всем мире выпечка, которая возникла в Германии как блюдо фастфуда. Вариации этого блюда известны во многих странах мира. Вкус сосиски в тесте из ларька или столовой хорошо знаком любому украинцу. Приготовить вкусную ароматную выпечку с сосисками можно и дома.

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Классическая сосиска в тесте

Мука - 500 г.

Вода - 150 мл.

Молоко - 100 мл.

Мягкое сливочное масло - 80 г.

Сухие дрожжи - 10 г.

Сахар - 50 г.

Соль.

Яйца - 2 шт.

Сосиски - 20 шт.

Желтки для смазывания - 2 шт.

Молоко и воду смешать и слегка нагреть на плите. Добавить ложку сахара, дрожжи и три столовых ложки муки. Перемешать венчиком, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. Яйца взбить миксером с солью и сахаром до густой пены и добавить в смесь.

Читайте такжеХрустящие и сочные наггетсы: как приготовить вкусную закуску дома Добавить масло и всыпать остальную муку в смесь. Месить тесто пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто положить в смазанную растительным маслом миску, закрыть пленкой и поставить в теплое место на 40 минут.

Готовое тесто разделить на две части. Из каждой части раскатать квадрат стороной примерно 40 см. Разделить тесто на полоски шириной 3 см. Плотно завернуть сосиску в полоску теста.

Выложить сосиски в тесте на противень, смазать тесто взбитыми желтками для блеска. Выпекать в духовке 20 минут при 180°.

Сосиски в слоёном дрожжевом тесте

Слоеное дрожжевое тесто - 400 г.

Яйца - 1 шт.

Сосиски - 10 шт.

Семена кунжута для посыпки.

Разрезать тесто на полоски, растянуть их руками. Завернуть сосиски в полоски теста и сложить на покрытый бумагой для выпечки коврик.

Смазать тесто взбитым яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать сосиски в слоеном дрожжевом тесте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 20-30 минут.

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Вода - 300 мл.

Мука - 4 стакана.

Сахар - 1 ст. л.

Щепотка соли.

Сухие дрожжи - 15 г.

Сосиски - 10 шт.

Растительное масло для жарки.

Смешать дрожжи с сахаром, добавить теплую воду до появления пенки. Всыпать соль и муку, замесить тесто. Оставить в теплом месте под полотенцем чтобы тесто увеличилось вдвое. Подошедшее тесто поделить на 10 частей (по количеству сосисок), вложить сосиску посередине и защипнуть края. Жарить сосиски в тесте в большом количестве разогретого растительного масла до золотистой корочки, переворачивая в процессе.

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Автор: Екатерина Пулатова