Сосиски в тесте - это популярная во всем мире выпечка, которая возникла в Германии как блюдо фастфуда. Вариации этого блюда известны во многих странах мира. Вкус сосиски в тесте из ларька или столовой хорошо знаком любому украинцу. Приготовить вкусную ароматную выпечку с сосисками можно и дома.
Ранее мы рассказывали, как приготовить вкусный хрустящий венский шницель.
Классическая сосиска в тесте
- Мука - 500 г.
- Вода - 150 мл.
- Молоко - 100 мл.
- Мягкое сливочное масло - 80 г.
- Сухие дрожжи - 10 г.
- Сахар - 50 г.
- Соль.
- Яйца - 2 шт.
- Сосиски - 20 шт.
- Желтки для смазывания - 2 шт.
Молоко и воду смешать и слегка нагреть на плите. Добавить ложку сахара, дрожжи и три столовых ложки муки. Перемешать венчиком, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут. Яйца взбить миксером с солью и сахаром до густой пены и добавить в смесь.
Читайте такжеХрустящие и сочные наггетсы: как приготовить вкусную закуску дома Добавить масло и всыпать остальную муку в смесь. Месить тесто пока оно не перестанет липнуть к рукам. Готовое тесто положить в смазанную растительным маслом миску, закрыть пленкой и поставить в теплое место на 40 минут.
Готовое тесто разделить на две части. Из каждой части раскатать квадрат стороной примерно 40 см. Разделить тесто на полоски шириной 3 см. Плотно завернуть сосиску в полоску теста.
Выложить сосиски в тесте на противень, смазать тесто взбитыми желтками для блеска. Выпекать в духовке 20 минут при 180°.
Сосиски в слоёном дрожжевом тесте
- Слоеное дрожжевое тесто - 400 г.
- Яйца - 1 шт.
- Сосиски - 10 шт.
- Семена кунжута для посыпки.
Разрезать тесто на полоски, растянуть их руками. Завернуть сосиски в полоски теста и сложить на покрытый бумагой для выпечки коврик.
Смазать тесто взбитым яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать сосиски в слоеном дрожжевом тесте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 20-30 минут.
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Вода - 300 мл.
Мука - 4 стакана.
Сахар - 1 ст. л.
Щепотка соли.
Сухие дрожжи - 15 г.
Сосиски - 10 шт.
Растительное масло для жарки.
Смешать дрожжи с сахаром, добавить теплую воду до появления пенки. Всыпать соль и муку, замесить тесто. Оставить в теплом месте под полотенцем чтобы тесто увеличилось вдвое. Подошедшее тесто поделить на 10 частей (по количеству сосисок), вложить сосиску посередине и защипнуть края. Жарить сосиски в тесте в большом количестве разогретого растительного масла до золотистой корочки, переворачивая в процессе.
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