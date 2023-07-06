Однако, как выяснил УНИАН, сейчас кнопка "Оплата коммуналки" фактически не работает.

Жители столицы отныне могут платить коммунальные услуги в приложении "Киев Цифровой".

"Вы просили - мы сделали. В "Киев Цифровой" теперь можно оплачивать коммунальные услуги", - написал заместитель мэра Киева Петр Оленич в своем Телеграмм-канале.

По его словам, для этого нужно лишь добавить свой адрес. Все счета и квитанции хранятся в личном профиле, а когда поступит платежка клиент - получите уведомление.

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Однако, как выяснил УНИАН, сейчас при попытке нажать на кнопку "Оплата коммуналки" в приложении высвечивается сообщение: "Сервис временно недоступен". Потребителям советуют попробовать новую функцию позже.

Киев Цифровой - главное о приложении

С 10 июля киевляне имеют возможность отказаться от бумажных счетов-сообщений для оплаты жилищно-коммунальных услуг и пользоваться только электронными версиями.

Для киевлян создано мобильное приложение "Киев Цифровой", которое включает ряд э-услуг, в частности - оплату за проезд в общественном пассажирском транспорте, оплату за парковку и др.

В Киеве от бумажных билетов старого образца отказались летом 2021 года.

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