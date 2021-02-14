Календарь событий: День памяти Героев Небесной сотни, сожжение Джордано Бруно, провал великого Гогена, как «опустили» Плутон, шок Эдисона от своего открытия, смертный приговор всем жителям Нидерландов и сокровища Тутанхамона

Каждый день что-нибудь, да значит. Будущая неделя богата событиями. УНИАН составил календарь международных и неофициальных праздников, а также памятных дат, которые оставили свой след в истории.

15 февраля

Неделя начинается со Всемирного дня детей, больных раком, или Международного дня борьбы с раком у детей. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO). Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц позднее. В развитых странах, где медики обладают необходимым диагностическим оборудованием, в настоящее время выздоравливают трое из четырех детей, больных раком. В развивающихся странах ситуация противоположная. Именно в таких государствах живет 80 процентов детей с онкологическими заболеваниями.

В Украине - День чествования участников боевых действий на территории других государств. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Есть в понедельник и значимые даты. Так, в 1820 году в этот день датский профессор физики 43-летний Ганс Кристиан Эрстед демонстрировал на лекции несложный опыт по электричеству. При демонстрации он обнаружил, что электрический ток, проходящий по проволоке, оказывает воздействие на магнитную стрелку компаса, находящуюся под ней. Это открытие не было случайностью. Научная деятельность Эрстеда построена была на убежденности связи между электричеством и магнетизмом. В некоторых источниках даже указывается, что Эрстед всюду носил с собой магнит, чтобы непрерывно думать о связи магнетизма и электричества. Уже в июне 1820 года Эрстед печатает на латинском языке небольшую работу под заголовком: «Опыты, относящиеся к действию электрического конфликта на магнитную стрелку». После своего открытия Эрстед стал всемирно признанным ученым. Он был избран членом многих авторитетных научных обществ: Лондонского Королевского общества, Парижской Академии. Он продолжил заниматься наукой - в 1823 году независимо от Ж.Фурье открыл термоэлектрический эффект и создал первый термоэлемент. Изучал сжимаемость и упругость жидкостей и газов, изобрел пьезометр, пытался обнаружить электрические эффекты под действием звука. Занимался он и молекулярной физикой. Умер Эрстед в Копенгагене 9 марта 1851 года. Его хоронили как национального героя.

В 1897 году Фердинанд Браун опубликовал схему осциллографа.

В 1902 году была открыта первая линия Берлинского метро, соединившая между собой Штралауэр Тор и Зоологический сад, с небольшим ответвлением на Потсдамскую площадь.

В 1922 году в Гааге было открыто первое заседание Международного суда.

В 1926 году была произнесена самая длинная в истории парламентская речь. Депутат Мартинсон в Государственной думе Эстонии говорил 11 часов.

В 1931 году вышел первый фильм о Дракуле.

В 1965 году в Канаде был введен новый флаг - красно-белый с кленовым листом.

В 1969 году Роберт Едвардс из Кембриджского университета впервые осуществил искусственное оплодотворение человеческой яйцеклетки.

В 1971 году в Великобритании официально ввели десятичную систему мер и величин.

В 1978 году в Лас-Вегасе Леон Спинкс выиграл бой у Мухаммеда Али и завоевал титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории.

Православная церковь 15 февраля празднуют Сретение Господне. Это один из 12 главных церковных праздников. Сретение - значит «встреча», встреча с Господом. В народе еще день назвали «Громницы».

Неофициальные праздники, за наличие которых мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День осведомленности о холостом образе жизни, Международный день операционной медицинской сестры, День завязывания узелков на счастье, День Паринирваны.

Именины у Василия.

16 февраля

В Украине 16 февраля - День военного журналиста. Поздравляем всех причастных к этой дате!

Во вторник нет международных официальных праздников, но день богат на значимые даты. Так, 16 февраля 1568 года испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов. Ранее христианство и христианская церковь страдала как от внешнего врага – римских императоров, так и от внутренних раздоров, опиравшихся на теологические разногласия. Особый церковный суд католической церкви под названием «Инквизиция» был создан в 1215 году Папой Иннокентием III. Церковный трибунал, которому было поручено «обнаружение, наказание и предотвращение ересей», был учрежден в Южной Франции Григорием IX в 1229 году. Этот институт достиг своего апогея в 1478 году, когда король Фердинанд и королева Изабелла с санкции Папы Сикста IV учредили испанскую инквизицию. Основной задачей инквизиции являлось определение, является ли обвиняемый виновным в ереси. С конца 15 века, когда в Европе начинают распространяться представления о массовом присутствии заключивших договор с нечистой силой ведьм среди обычного населения, в ее компетенцию начинают входить процессы о ведьмах. В то же время подавляющее число приговоров о ведьмах вынесли светские суды католических и протестантских стран в 16 и 17 веках. Результаты истребительной деятельности испанской инквизиции только в период от 1481 до 1498 года выражаются следующими цифрами: около 8 800 человек было сожжено на костре; 90 000 человек подверглось конфискации имущества и церковным наказаниям. Испанская инквизиция в Нидерландах была установлена Карлом V в 1522 году для борьбы с протестантами. И в 1523 году в Антверпене на костре сожгли двух первых протестантских мучеников. Для борьбы с протестантами всех мастей принимались самые суровые меры. А некоторые из решений инквизиции – такие как смертный приговор всем жителям Нидерландов (конечно же, не приведенный в действие) остались как своеобразные курьезы истории. Введение инквизиции в Испанских Нидерландах стало одной из причин Нидерландской революции 1566-1609 годов, в результате чего Нидерланды распались на государства протестантов и католиков.

В 1923 году Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона. Гробница Тутанхамона – единственная неразграбленная гробница, дошедшая до ученых почти в первозданном виде, была обнаружена в 1922 году двумя англичанами, египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном. Она расположена в Долине Царей, где с 16 века до н. э. по 11 век до н. э. были построены гробницы для захоронения фараонов – царей Древнего Египта. Долина находится на западном берегу Нила, напротив города Фивы (современный Луксор). Ее поиски велись долго. В Долине Царей давно уже работали археологические экспедиции, которые как будто бы раскопали все, что возможно, и новых находок не ожидалось. Однако Картер был уверен, что усыпальница Тутанхамона должна быть здесь. 16 февраля 1923 года британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией. Саркофаг был золотым и содержал более 100 кг чистого золота, а находящееся там тело фараона было мумифицировано. Комната, где находился саркофаг, была наполнена таким множеством драгоценных предметов, что для их разборки понадобилось целых пять лет. Саркофаг с мумией Тутанхамона оставлен в своей гробнице в долине царей. Все найденные там сокровища ныне хранятся в Каирском музее.

В 1948 году американским астрономом Джерардом Койпером был открыт спутник Урана - Миранда.

В 1968 году в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения - 911.

В 1978 году была создана первая компьютерная электронная доска объявлений - BBS.

В 2005 году вступил в силу Киотский протокол. Это - международный документ, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Он обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов. Киотский протокол подписали 159 государств. Киотский протокол - первый международный документ, использующий рыночный механизм для решения глобальных экологических проблем.

Неофициальные праздники - Международный день блина, День поиска запахов, Жирный вторник и День киотского протокола.

Именины у Михаила, Анны, Николая, Романа, Адриана и Павла.

17 февраля

В среду – День спонтанного проявления доброты. Это - молодая инициатива международных благотворительных организаций. Праздник ведет свою историю из США, но на сегодня имеет общемировое значение и празднуется вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений. В этот День во многих странах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие известные актеры, общественные и политические деятели. А главное помнить - дари добро, и оно к тебе вернется!

В 1600 году по решению светского суда Джордано Бруно – итальянского монаха-доминиканца, философа-пантеиста и поэта, автора многочисленных трактатов, выдающегося мыслителя эпохи Возрождения - предали сожжению в Риме на площади Цветов. Одно из множества выставленных против него обвинений - учение о бесконечности Вселенной и множестве миров. Филиппо Бруно родился в семье солдата неподалеку от Неаполя в 1548 году. В 1565 году 17-летний Филиппо Бруно поступил в доминиканский монастырь, получив при этом имя Джордано. Изучая науки, сочинения Николая Коперника, Джордано Бруно пришел к умозаключению, что естественнонаучные представления Церкви ошибочны. Джордано начал публично выступать в диспутах по всей Европе, уличая Церковь в невежестве. По возвращении в Италию в 1592 году Бруно был арестован и заточен в тюрьму. Основой для ареста послужила не столько сама идея о бесконечности Вселенной и множестве миров, сколько сам факт высмеивания основ веры. Восьмилетнее заключение не изменило мировоззрения Джордано, пытки не сломили его веру в правоту своих суждений. Отречению от своих убеждений Джордано Бруно предпочел костер. Его последними словами были: «Сжечь – не значит опровергнуть». 9 июня 1889 года в Риме был торжественно открыт ему памятник на той самой площади Цветов, где инквизиция предала его казни.

В 1864 году шла Гражданская война в США. Произошло первое в истории успешное боевое применение подводной лодки. В чарльстонской бухте подлодка Конфедерации «Г. Л. Ханли» потопила паровой шлюп Союза «Хаусатоник».

В 1947 году радиостанция «Голос Америки» начала вещание на Советский Союз. В СССР трансляции передатчиков «Голоса Америки» глушились, но многим удавалось настроиться на запретную волну. В советские годы «Голос Америки», наряду с радиостанцией «Свобода», был одним из источников информации о событиях в СССР и мире. Слушатели «голоса» подвергались преследованиям как административным, так и уголовным, они расценивались как «распространители чуждой идеологической пропаганды». Свободно слушать американскую радиостанцию стало возможно с началом перестройки. К примеру, в середине 1980-х годов, по данным исследований, на ее волну настраивались ежедневно около тридцати миллионов советских слушателей.

17 февраля 1983 года – День рождения языка программирования Ада.

Неофициальные праздники - Всемирный день человеческого духа, День построения воздушных замков и Пепельная среда.

Именины у Николая, Андрея, Кирилла, Георгия, Александра, Юрия, Михаила, Алексея, Василия, Анны, Дмитрия, Сергея и Петра.

18 февраля

В четверг - День батарейки. Он приурочен к дню рождения (18 февраля 1745 года) итальянского ученого-физика, одного из основоположников учения об электричестве, химика и физиолога Алессандро Вольта. Имя его прочно вошло в мир науки и стало наименованием единицы измерения электрического напряжения – вольт. Частью его экспериментов и открытий стала работа над первым в мире гальваническим элементом, названным Вольтовым столбом. По сути, это открытие и изобретение стало прообразом современных батарей. Открытие это, основанное на преобразовании химической энергии в электрическую путем помещения двух разнородных металлов (пластины меди и цинка) в кислоту, было сделано Вольтом в 1800 году. Со временем «находка» итальянского физика получила огромное распространение. Сегодня батареи и аккумуляторы играют очень важную роль в жизни человека. Это и стало поводом к учреждению праздника, именуемого Днем батарейки. Праздник носит неофициальный характер, но распространился по всему миру и отмечается во многих странах. К этому дню проводят научные конференции, выставки, лекции.

В 1895 году в Париже с треском провалилась выставка-продажа картин Поля Гогена. История следующая: большую часть своей жизнь француз Поль Гоген прожил в бедности, депрессии и болезни. Его работы часто не находили спроса, художник влачил нищенское существование, порвал с семьей, скитался. В течение ряда лет он жил в Бретани, на Панаме и острове Мартиника, в 1888 году вместе с Ван Гогом работал в Арле. Неприятие современного ему общества пробудило у Гогена интерес к традиционному укладу жизни. И вот в 1891 году в Париже была организована выставка картин Гогена, на средства от проданных картин он уехал в Океанию, на остров Таити. Там Гоген очень продуктивно провел время, написав 47 картин. Новая коллекция была выставлена на аукционе в парижском доме Друо. Она как раз и открылась 18 февраля 1895 года. Вопреки ожиданиям, было продано только девять картин и то за небольшую сумму. Все деньги, вырученные на аукционе, ушли на то, чтобы расплатиться с аукционистами. Благодаря средствам, собранным друзьями, он смог вернуться после неудачи в Полинезию. Ему грозили штраф в 1000 франков и заключение в тюрьму за долги, чего он избежал, умерев от сердечного приступа. После смерти Гогена цикл работ, созданных художником на Таити, признали шедевром. В 2015 году полотно Гогена «Nafea Faa Ipoipo» («Когда ты выйдешь замуж»), созданное в 1892 году и находящееся в собрании живописи швейцарского коллекционера из Базеля Рудольфа Штехелина, было продано за рекордные 300 миллионов долларов. Это самая крупная сумма, вырученная когда-либо за произведение искусства.

В 1911 году в Индии состоялся первый в истории почтовый авиарейс. Пилот Анри Пике доставил 6,5 тысячи писем и 250 открыток из Аллахабада в Нейни, расстояние составило 13 км. Письма были погашены специальным штемпелем с надписью: «First aerial post. U. P. Exhibition. Allahabad. 1911» («Первая воздушная почта. Объединенная национальная выставка. Аллахабад. 1911»). Специальный штемпель аллахабадской авиапочты ставили красной краской, небольшая часть корреспонденции служебного характера получила оттиски черного цвета. Штемпель был изготовлен по заказу правительства Индии почтовым ведомством в городе Алигаре и является уникальным: клише было уничтожено сразу же после окончания полета. На штемпеле изображен силуэт летящего биплана над горами Азии. Проект штемпеля был нарисован инициатором полета Уолтером Уиндхэмом, владельцем автомобильной фирмы, основавшим в 1908 году авиационный клуб. Сумма, вырученная от перевозки авиапочты, была передана гостинице «Оксфорд и Кембридж» на содержание студентов.

В 1913 году Фредерик Содди ввел термин «изотоп». Содди - английский радиохимик, член Лондонского королевского общества, лауреат Нобелевской премии по химии.

В 1930 году американский астроном Клайд Томбо в обсерватории Лоуэлла открыл девятую планету Солнечной системы - Плутон. Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Ловелла. Но варианты названия начали поступать со всего мира. Имя «Плутон» первой предложила Венеция Берни, одиннадцатилетняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией, и решила, что это имя - древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства - подходит для такого, вероятно, темного и холодного мира. Официально объект получил имя 24 марта 1930 года. А спустя 76 лет, в августе 2006 года на проходившей в Праге ассамблее Международного астрономического союза, Плутон лишили статуса планеты Солнечной системы. Он теперь лишь «карликовая планета». После недели обсуждений 2,5 тысячи астрономов, представлявших 75 стран мира, утвердили путем голосования критерии, которым должно соответствовать небесное тело для получения статуса планеты. Согласно новому определению, статус планеты присваивается «небесному телу, которое движется по орбите вокруг Солнца, принадлежащей исключительно данному небесному телу, обладает достаточной массой для образования гравитационного поля, вследствие чего данное небесное тело получает шарообразную форму». После исключения Плутона из числа планет это название закреплено лишь за 8 небесными телами: Меркурием, Венерой, Землей, Марсом, Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном. Согласно новой классификации, Плутон относится к категории малых планет, или планетоидов.

В 1978 году были проведены первые соревнования по триатлону - Ironman.

В 1979 году впервые за время наблюдений в пустыне Сахара выпал снег.

В 2004 году произошел взрыв железнодорожного состава с опасными грузами под Нишапуром (Иран). Погибли около 300 человек, около пяти сотен были ранены.

Неофициальные праздники - День, когда все понятно без слов, Праздник легкомысленных, День Плутона, Всемирный день управления информацией.

Именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила и Александры.

19 февраля

В пятницу - Всемирный день защиты морских млекопитающих, или Всемирный день китов. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу мораторий на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией (IWC). Мораторий действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. В настоящее время промысел китов разрешен исключительно для удовлетворения потребностей коренного населения (так называемый, аборигенный) и изъятие китов в научных целях по специальным разрешениям правительств-членов IWC. Несмотря на то, что мораторий на китовый промысел действует и поныне и добыча китов запрещена законами большинства стран, уничтожение этих животных не прекращается. К тому же человек своей деятельностью, к сожалению, не всегда разумной, уже давно негативно влияет на природу, ее изменяя. Например, большие потери морским млекопитающим наносят рыболовные снасти, а также загрязнение океанов нефтепродуктами из-за расширения географии нефтедобычи на морском шельфе. Моря и океаны Земли были освоены морскими млекопитающими задолго до появления людей. Находки палеонтологов подтверждают существование китов и тюленей 26 млн лет назад. Китообразные (Cetacea) – отряд водных млекопитающих, к которому относятся киты, дельфины и морские свиньи. Киты дышат воздухом при помощи легких, являются теплокровными, кормят детенышей молоком. Синий кит – самое большое существо на Земле, его вес иногда достигает 200 тонн. Киты многое дали людям: китовый ус и спермацет, китовый жир и костную муку. А в последнее время изучением китов серьезно заинтересовались медики. Кит – это прекрасный символ жизни в море, большой и мощный, но в то же время очень беззащитный. И об этом важно помнить.

В 1841 году, выполняя рейс из Ливерпуля в Нью-Йорк, близ Англии потерпел кораблекрушение американский парусник «Govener Fenner». Погибли 122 человека.

19 февраля 1855 года – День рождения синоптической карты. История события такова: директор Парижской обсерватории Урбен Леверье (1811-1877), астроном-теоретик, потрясший весь мир открытием в 1846 году восьмой планеты Солнечной системы Нептуна, представил Парижской академии наук оперативную карту погоды в Европе на интервал времени между 9 и 10 часами утра того же дня. Первая в истории науки синоптическая карта, составленная по погодным данным, присланным в Париж телеграфом из ряда европейских городов, положила начало Всемирной службе погоды. Работа Леверье доказала, что с помощью синоптических карт можно предсказать возникновение природных катаклизмов. На первой карте были нарисованы линии равного давления-изобары, и обнаружилось, что они имеют замкнутую форму и очерчивают области высокого и низкого давления, и именно они формируют погоду. Современная синоптическая карта хоть и сильно отличается от своей прабабушки по насыщенности и наглядности, но суть ее осталась прежней.

В 1878 году американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал фонограф. Это изобретение стало началом эры аудиозаписи. Главная заслуга прибора заключалась в том, что звук, записанный на фольге, можно было воспроизвести. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоило устройство 18 долларов. Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона «волшебником из Менло Парк». Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал: «Никогда я еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Большой заслугой Эдисона следует признать и то, что он догадался увековечить речь великих людей своего времени, разослав первую партию фонографов знаменитостям современности. Эдисон получил в США 1093 патента и около 3 тысяч - в других странах мира. Он также усовершенствовал телеграф, телефон, киноаппаратуру, разработал один из первых коммерчески успешных вариантов электрической лампы накаливания. Именно он предложил использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928 году награжден высшей наградой США - Золотой медалью Конгресса. Член Национальной академии наук США.

В 1964 году на экраны Франции вышел фильм режиссера Жака Деми «Шербурские зонтики» с Катрин Денев в главной роли.

В 2008 году лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики.

Неофициальные праздники - День смешивания разных красок, Международный день перетягивания каната, День рождения синоптической карты.

Именины у Анатолия, Варсонофия, Василия, Ивана, Александра, Дорофеи, Кристины, Дмитрия, Иулиана, Максима, Марфы, Марии и Арсения.

20 февраля

В Украине скорбная дата - День памяти Героев Небесной сотни. Это - одна из самых страшных страниц украинской новейшей истории: жестокие столкновения в Киеве 18-20 февраля, кульминацией которых стал расстрел безоружных активистов Евромайдана. В результате этих событий погибли более 100 человек, свыше тысячи - получили ранения. Несколько десятков человек пропали без вести. Расследование этого преступления остается незавершенным. Официально День памяти Героев Небесной Сотни был установлен указом президента в 2015 году. Звание Герой Украины присвоили 105 Героям Небесной Сотни посмертно. Трое иностранцев –гражданин Беларуси Михаил Жизневский, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

Еще в субботу - Всемирный день социальной справедливости, который был учрежден Генассамблей ООН в 2007 году. Предпосылкой для возникновения этой даты стала всемирная встреча на высшем уровне, которая прошла в Копенгагене в марте 1995 года, и на которой были провозглашены задачи социального развития современного общества.

В 395 году в Вифлееме был основан первый в истории женский монастырь.

В 1666 году был основан Монреаль – один из крупнейших канадских городов.

В 1872 году в США был запатентован электрический лифт.

В 1872 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. Инициаторами его создания были американские художники. Изначально музей не имел ни здания, ни коллекций, ни средств. Первые полотна были куплены на деньги корпорации во главе с Советом опекунов, специально учрежденным для организационной работы создания музея. 20 февраля 1872 года в небольшом здании на Пятой авеню состоялось открытие первой экспозиции картинной галереи. Она включала 100 полотен, купленных в Брюсселе, 74 полотна, приобретенных в Париже и Бельгии. Это были картины итальянских, французских, испанских, голландских, английских, фламандских художников. Позже в Центральном парке было построено трехэтажное здание музея с двенадцатью залами для экспозиций. Здание Метрополитен-музея достраивалось, дополнялось новыми пристройками, и сейчас - это центр архитектурного комплекса. Экспозиции современного Метрополитен-музея - частные коллекции, переданные в дар коллекционерами, пожелавшими внести свой вклад в развитие культуры Америки. А сам музей - один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира.

В 1940 году на экранах впервые появилась знаменитая мультяшная пара – Том и Джерри. Знаменитый мультсериал был создан мультипликаторами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой, позднее создавшими студию Ханна-Барбера. Сюжет большинства серий мультфильма сосредоточен на безуспешных попытках Тома поймать мышонка, а также на увечьях и разрушениях, которые из всего этого следуют. Мультсериал создавался голливудской студией MGM с 1940 года до закрытия мультипликационной студии в 1958 году. В 1961 году MGM продала права на производство мультфильма пражской студии Рембранд Филмс, во главе которой стоял Джин Дейч. Рембрандт Филмс выпустила 13 серий, признанных наихудшими за всю историю мультфильма. В 1963 году производство мультфильма вернулось в Голливуд, в студию Чака Джонса «Сиб-Тауэр 12 Продакшнс» и длилось до 1967 года. Позднее Том и Джерри вновь появились в мультсериале, созданном Ханной-Барберой (1975-1977; 1990-1993) и Фильмэйшен Студиос (1980-1982). Первоначальные мультфильмы Ханны-Барберы периода 1940-1958 годов признаны самыми выдающимися и являются обладателями семи наград кинопремии Оскар.

В 1943 году на кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин.

В 1962 году через 10 месяцев после Юрия Гагарина Джон Гленн первым из американцев совершил полет в космос. На космическом корабле «Френдшип-7» он за четыре часа пятьдесят пять минут трижды облетел Землю.

Неофициальные праздники - Международный день курильщиков трубки и Всемирный день панголина.

Именины у Луки, Парфения, Петра, Александра и Алексея.

21 февраля

В воскресенье - Международный день родного языка, провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Дата была выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

Ежегодно 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода, учрежденный Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (WFTGA) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов. WFTGA была основана в 1985 году на первой Международной конвенции экскурсоводов, в настоящее время ее членами являются более 2 миллионов человек из более чем 70 стран мира. А сам праздник отмечается с 1990 года. Когда появилась профессия гида, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор, как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных экскурсоводов.

В 1804 году англичанин Ричард Тревитик впервые публично продемонстрировал самодвижущуюся паровую повозку на рельсах - прототип будущего паровоза.

В 1811 году британский химик Гемфри Дэви сообщил ученому сообществу о свойствах открытого им газа - хлора.

В 1842 году американец Джон Гринау запатентовал швейную машинку.

В 1858 году в Бостоне Эдвин Холмс установил первую в мире электрическую систему защиты от взлома.

В 1878 году в Нью-Хейвене была выпущена первая в мире телефонная книга, включавшая 50 имен.

В 1885 году после 36 лет строительства в столице США торжественно был открыт памятник первому президенту страны, «отцу государства» Джорджу Вашингтону.

В 1947 году в США появилась фотокамера «Полароид».

В 1953 году ученые Джеймс Уотсон и Френсис Крик представили структурную модель ДНК - двойную спираль.

Неофициальный праздник - День однозначности.

Именины у Саввы, Макара, Андрея, Сергея, Петра, Александра и Степана.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная

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