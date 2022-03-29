По словам Арестовича, наша страна будет работать по принципу Запорожской Сечи.

Журналист ВВС попросил советника главы Офиса президента Алексея Арестовича описать, какой он видит Украину через пять лет.

Как он объяснил в интервью ВВС, это будет авторитетная с точки зрения человеческих свобод, справедливости и правды страна и культура мира.

"Она будет работать по принципу Запорожской Сечи - там никогда не спрашивали о национальности или языке, там спрашивали: ты хочешь разделить этот образ жизни или нет? Да? Заходи", - заявил Арестович.

По его словам, Запад сейчас переживает не лучшие времена. И авторитарные режимы переживают не лучшие времена. А Украина может предложить третий путь, лишенный ошибок и запада, и востока.

"Мы должны пойти по этому пути, построить Украину такой, как на картинках о светлом будущем из нашего детства - огромные дома из стекла, много зелени, счастливые люди улыбаются - как у меня на заставке в Facebook стоит. И одновременно мы должны восстановить историческую справедливость и вернуть себе наследие Киевской Руси", - добавил советник главы ОП.

"Мы должны выстроить мост в будущее - когда космодесантники из звездолета "Киевская Русь", в татуировках, с чубами, будут отодвигать американских, французских коллег: "Ребята мы пойдем первыми, потому что задача сложная". И они должны опираться на образы Святослава, Владимира и всех наших героев", - подытожил Арестович.

Ранее глава Николаевской ОГА Виталий Ким прокомментировал прогнозы о том, что войну в Украине можно закончить до мая.