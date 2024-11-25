Государство может помочь людям похоронить умершего.

Смерть человека практически всегда сопровождается не только тяжелыми моральными испытаниями, но и финансовыми тяготами. Оплата услуг ритуального бюро и других соответствующих инстанций по карману далеко не каждому украинцу. И если дилемма о том, грех ли не идти на похороны, может возникать ситуативно, то провожать человека в загробный мир придется все равно.

Узнайте, какие выплаты положены на погребение и кто может их получить.

Кто имеет право оформить выплаты на похороны

По данным сайта ПФУ, социальные выплаты на похороны доступны только людям со страховкой или тем, кого такие люди обеспечивали финансового (содержали). Это относятся к следующим категориям родства:

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супруг (супруга);

дети, братья, сестры и внуки младше 18 лет;

дети, братья, сестры или внуки старше 18 лет, если у них есть инвалидность, полученная до совершеннолетия (причем, для братьев, сестер и внуков это правило действует, если у них нет работающих родителей);

дети, братья, сестры или внуки до 23 лет, которые учатся в ПТУ, техникумах и ВУЗах на дневной форме;

отец, мать;

дедушка, бабушка по прямой линии.

Эта процедура описана в статье 20 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Логика ее проста - если кто-нибудь из членов семьи постоянно материально обеспечивал человека, его денежные средства были единственным источником дохода, то после смерти этого человека вышеупомянутый член семьи имеет право оформить выплаты на погребение.

Важно понимать, что если у человека был другой источник дохода (пенсия или работа), то он не считается иждивенцем.

В каком размере будут выплаты на похороны пенсионера и какие нужны документы

С 1 января 2023 года выплаты на похороны в Украине для застрахованных лиц или лиц, бывших на иждивении у застрахованных лиц, составляют 4100 гривень. Сумма фиксированная и, согласно Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", не может быть меньше суммы, равной двум пенсиям, которые получал человек при жизни.

Для того чтобы оформить выплаты на погребение родственникам умершего или лицам, осуществившим погребение, нужно предоставить в Пенсионный фонд определенные документы, такие как:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

заявление, написанное от руки во время приема в ПФУ;

свидетельство о смерти человека;

выписка о смерти из Госреестра или справка о смерти;

реквизиты банковского счета, на который придут деньги.

Стоит заметить, что сроки выплаты пособия на погребение Украина не определяет четко - это можно сделать в любое удобное время. Но помните, что решение о предоставлении выплат будет принято страхователем на следующий день после вашего обращения. Если оно окажется положительным, вам будут перечислены средства на указанные реквизиты.

Какими будут выплаты на погребение военного пенсионера

Выплаты на погребение военнослужащих несколько больше в размере, чем помощь на погребение гражданских лиц. Их размер регулирует Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". Согласно ему, размер материальной помощи должен быть минимально равен трем месячным пенсиям, но точно не быть меньше, чем прожиточный минимум для лиц, имеющих возможность работать, умноженный на 5.

С 1 января 2024 года прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3028 гривень. Таким образом получается, что лица, подавшие заявление на финансовую помощь в погребении военного пенсионера, могут получить 15140 гривень.

Это правило касается абсолютно всех граждан Украины, которые были военнослужащими и вышли на пенсию, кроме тех, что были похоронены за счет государства.

Для того чтобы правильно составить заявление, не перепутать и не забыть нужные документы, а затем своевременно и полном объеме и получить выплаты на похороны от государства, лучше записаться на прием в один из сервисных центров ПФУ.

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