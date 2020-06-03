Пропаганда РФ раскручивает фейк о якобы украинском военном, "въехавшем в толпу протестующих в США" (видео)

Фейк, который уже три дня гуляет по интернету, изрядно испортил жизнь семье 22-летнего украинского военного.

Российские пропагандисты активно раскручивают фейк о 22-летнем украинском военном, который якобы едва не въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе. Хотя на самом деле за рулем бензовоза был его полный тезка - 35-летний эмигрант Богдан Вечирко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кадры из Миннеаполиса облетели весь мир. Бензовоз ехал в сторону толпы протестующих. Люди успели разбежаться и никто не пострадал. Уже через несколько минут разъяренная толпа набросилась на водителя.

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От самосуда мужчину спасла полиция. Стало известно имя водителя грузовика – Богдан Вечирко. И хотя его лицо хорошо видно на видео и фото, которые сразу опубликовали американские СМИ, уже через несколько часов в сети появляется фотография другого мужчины.

И получилось, что автомобилем якобы управлял совершенно другой Богдан Вечирко - украинский военный из Винницкой области. По крайней мере такую позицию подают российские СМИ. Когда мать 22-летнего Богдана из Винницкой увидела это, говорит, что чуть не получила инфаркт. Рассказывает - ее сын действительно военный, но в Миннеаполисе не мог быть физически. Потому что сейчас на Востоке Украины, а не на далеком западе - в США.

Российский фейк сразу в Генштабе опровергают.

"Информация, которая была обнародована в СМИ, о будто экс-участнике АТО, экс-военнослужащем и событиях, которые имели место в США – она не соответствует действительности, является манипулятивной. Данный человек не является военнослужащим, не был военнослужащим ВСУ", – говорит руководитель управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

На самом деле за рулем бензовоза был гражданин США 35-летний Богдан Вечирко, который эмигрировал в Америку еще в детстве с родителями. Журналистам удалось найти его родственника.

"Они переехали в Америку, как религиозные беженцы и это было очень много лет назад, когда Богдану было 4 года. Более 30 лет они в Америке", – рассказывает родственник.

Однако такое совпадение имен стало настоящим подарком для российских пропагандистов. И они не могли им не воспользоваться, говорит Елена Чуранова, которая работает на сайте, что развенчивает фейки в СМИ.

"Богдан Вечирко – это украинское имя, и, конечно, историей надо воспользоваться, чтобы дискредитировать нашу армию, поэтому выгодно это стране, которое ведет с нами войну – России. Эту историю распространяли как живые люди, так и боты, которые писали, что это сделал украинский солдат, который убивает детей на Донбассе", – рассказывает эксперт.

Этот фейк, который уже три дня гуляет по интернету, изрядно испортил жизнь семье винницкого Богдана Вечирка. Его фото увидели все знакомые - и в маленьком селе маме военного не стало покоя. Она требует от журналистов опровержения, и если они не сделают этого сами, будет подавать в суд.

Непросто и семье американского Богдана Вечирка. Ведь хотя власти штата и считают, что он нечаянно совершил наезд, его беременную жену уже начали преследовать их адрес появился в открытом доступе.

"Мы считаем, что когда он увидел толпу, то просто запаниковал. У нас нет никакой информации, которая бы свидетельствовала, что это был умышленный поступок. Это выглядело так, словно он хотел обойти баррикады", – считает уполномоченный общественной безопасности Джон Харрингтон.

Мужчину сейчас выпустили из тюрьмы, расследование продолжается. Тем временем фото его винницкого тезки, несмотря на опровержения и посольства, и генштаба, продолжают гулять по Сети.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза на большой скорости въехал в толпу демонстрантов. Водителем машины оказался мужчина с украинским именем Богдан Вечирко.

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