Некоторые украинцы имеют право на денежные выплаты для отопления дома.

Владельцы частных домов не только в деревнях и селах, но и в городах отапливают свои жилища твердым топливом. Это касается не всех, а только некоторых - тем не менее, стоимость дров довольно высока. Узнайте, как оформить субсидию и получить деньги на дрова от государства.

Ранее мы говорили о том, какие дрова дают больше тепла - таблица лучших пород для отапливания дома.

Кому положены деньги на дрова

Минсоцполитики Украины объявило, что субсидия на дрова 2025 может составлять до 16 000 гривень. Важно знать, как рассчитывается субсидия на дрова и понимать, что размер выплаты не фиксированный - он зависит от того, на какую сумму живут люди. То есть, чем ниже уровень дохода семьи - тем выше будет субсидия на дрова, и тем больше жильцы получат денег от правительства.

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В Министерстве объяснили, что такая инициатива, начатая в 2023 году, направлена на поддержку наиболее уязвимых категорий населения. Государство делает все возможное, чтобы помочь украинцам пережить зиму, и даже небольшие деньги на дрова, выделенные семьям, нуждающимся в них, позволят сэкономить на расходах при покупке твердого топлива. Помощь предоставят в отопительный период на рубеже 2024-2025 годов и будут оказывать тем, кто не использует газ.

Максимальная сумма, которую в 2025 году выплатят людям на приобретение дров, равна 16 234 гривням, а субсидия на дрова пенсионерам или инвалидам, а также другим льготным категориям, составит максимум 13 600 гривень.

Инструкция, как получить деньги на дрова

Субсидия на дрова инвалидам, людям пенсионного возраста, малоимущим семьям, а также другим украинцам оформляется единожды и действует в течение года. То есть деньги выдадут один раз на целый год. Как уже было сказано ранее, получить выплаты смогут только те, кто отапливает дом исключительно дровами - в жилище не должно быть газового или электрического отопления.

Для того чтобы получить деньги на дрова, нужно:

фактически проживать в области Харькова, Донецка, Днепропетровска, Сум, Херсона, Луганска, Запорожья, Чернигова и Николаева;

прийти в орган соцзащиты вашего населенного пункта;

подать соответствующее заявление;

прикрепить к нему декларацию, в которой указан доход за предыдущий год;

принести справку о наличии печного отопления и регулярном использовании дров как единственного топлива.

Важно помнить, что субсидия на дрова предоставляется только жителям определенных областей, перечисленных выше. Кроме этого, фактическое место проживания должно быть в пределах зоны в 10 км от границы с Россией.

Если через населенный пункт (или рядом с ним) проходит линия соприкосновения, в нем (или рядом с ним) ведутся боевые действия в активной фазе или же локация находятся под контролем Российской Федерации, украинцы также имеют право получить деньги на дрова для отопления жилья.

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