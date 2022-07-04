Все мы помним, как в первые дни оккупации Мелитополя местные жители выходили на проукраинские митинги.

В Мелитополе Запорожской области люди с первых дней войны героически останавливали колонны оккупантов голыми руками. И, не боясь рашистов с автоматами, провожали зиму сожжением чучела Путина.

Журналисты проекта FreeДом рассказали, какой ад переживают украинские пленные из Мелитополя.

В сюжете показали одного из попавших в плен парней из Мелитополя, которого обвинили в том, что он якобы срывал георгиевские ленты с ветеранов Второй мировой войны и заставлял их кричать "Слава Украине". Видно, что на него давили и заставляли говорить то, что выгодно российской пропаганде.

Анастасия, подруга попавшего в плен оккупантов в Мелитополе Владислава рассказывает, что пленных кормят один день, а на следующий дают только воду. Их поддерживают в таком состоянии, чтобы у них не было сил сопротивляться. Также, по словам девушки, есть случаи изнасилования, о которых не заявили мужчины.

"Что они переживают в плену, страшно представить. Особенно видя, в чем они начинают признаваться после всех пыток", — отмечают журналисты.

В плену ни в чем невинные мелитопольцы подвергаются пыткам и верят, что Украина победит.

Ранее коллаборантка Галина Данильченко, возглавившая Мелитополь после оккупации российскими войсками, заявила о начале в городе подготовки к референдуму о вхождении захваченного противником региона в состав Российской Федерации. По некоторой информации, референдум планируют провести 11 сентября.

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