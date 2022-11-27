Скотт Келли во время полномасштабной войны собрал в поддержку украинцев $500 тыс.

Ирпень посетил американский астронавт Скотт Келли.

Об этом мэр города Александр Маркушин сообщил в Telegram.

"Сегодня принимали в гостях американского астронавта Скотта Келли. Господин Келли - амбассадор фандрейзинговой платформы UNITED24 и сам первым внес 65000 долларов на приобретение автомобилей скорой для ВСУ. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину Скотт Келли собрал 500 тысяч долларов в поддержку украинцев", - написал Маркушин.

Видео дня

Он напомнил, что Келли установил рекорд пребывания на орбите, проведя на борту 340 дней подряд.

По словам Маркушина, астронавт решил увековечить этот рекорд и создать серию произведений искусства в виде NFT. Дроп назвали "Мечты из этого мира". В День космонавтики, 12 апреля, Келли выставил коллекцию на аукцион OpenSea, который должен был продлиться три дня, но NFT-произведения распродали за несколько часов. Собранные средства передали украинцам, пострадавшим от войны.

Что такое UNITED24

Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский презентовал проект UNITED24. Эта платформа создана с целью сбора средств в поддержку Украины. Амбассадорами UNITED24 стали многие известные люди.

В конце октября амбассадором платформы стал американский астронавт Скотт Келли.

Вас также могут заинтересовать новости: