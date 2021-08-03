Новый штамм коронавируса грозит невакцинированной части украинского населения, предупредил директор Львовской областной инфекционной больницы.

В Украине "мишенью" штамма коронавируса COVID-19 "Дельта" могут стать несовершеннолетние.

Коронавирус может "атаковать" детей, поскольку в нашей стране их не вакцинируют, рассказал в интервью ТСН.ua главный инфекционист Львовщины – директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

Собеседник отметил, что несовершеннолетние есть в организованных коллективах, и поэтому есть риск возникновения вспышки заболеваемости.

Читайте такжеКомаровский предупредил об опасности коронавируса "Дельта""...Сегодня есть данные зарубежных научных центров о том, что COVID-19 начали болеть дети. В Украине мы знаем, что дети не подлежат вакцинации от коронавируса. Поэтому существует высокая потенциальная опасность, что на каком-то уровне начнут болеть несовершеннолетние...", – предупредил медик.

Ранее сообщалось, что штамм "Дельта" впервые обнаружили в Индии весной 2021 года, он считается очень заразным. Позже новый штамм выявили в более 130 государств мира, и он стал доминирующим на Земле.

В Украине штамм "Дельта" по состоянию на 28 июля нашли у 17 человек, в Киеве были госпитализированы шесть человек, один из пациентов умер.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. Граждан решили вакцинировать поэтапно – первыми уколы должны были получить медики, военные и педагоги.

В конце июля стартовал последний этап вакцинации – укол может получить каждый совершеннолетний гражданин.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин говорил, что с начала августа прививку от коронавируса смогут получить дети от 12 лет, которые будут иметь соответствующее медицинское заключение или станут выезжать за границу с гуманитарной целью.

Автор: Екатерина Присяжнюк