"Пандемия внесла коррективы": мэр Умани выступил против приезда в этом году паломников-хасидов

По мнению городского головы, появление паломников может повлечь вспышку коронавируса в городе.

Мэр Умани (Черкасская обл.) Александр Цебрий выступает против приезда паломников-хасидов на празднование Рош-га-Шана этой осенью из-за пандемии коронавируса.

Об этом мэр города сообщил в своем видеообращении в Facebook.

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«Каждый год в Умань на празднование Рош-га-Шана приезжает около 30 тыс. паломников. Но в этом году пандемия коронавируса внесла коррективы в нашу с вами жизнь ... Очень сложная ситуация в мире и в Украине. В городе Умань она управляемая ... Но приезд большого количества иностранцев из разных стран может вызвать вспышку коронавируса в нашем городе», - заявил он.

Цебрий сомневается, что паломники, которые захотят посетить Умань, будут иметь справки об отсутствии COVID-19. Мэр также не уверен, что они пройдут обсервацию в течение 14 дней и будут соблюдать все требования адаптивного карантина.

«Правительство прогнозирует вторую волну коронавируса на сентябрь. В сложившейся ситуации на сегодняшний день, я против приезда паломников в Умань в этом году», - подчеркнул городской голова.

Однако он отметил, что хочет услышать мнение жителей Умани, и предложил оставлять под сообщением комментарии и участвовать в голосовании.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Украину приехали около 30 тысяч хасидов на празднование иудейского Нового года.

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