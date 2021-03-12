Она рассказала, как дети и подростки представляют себе смерть.

Юрист-криминолог Анна Маляр рассказала, что побуждает подростков к участию в "группах смерти" и совершению самоубийств.

Она дала свой коментарий в эфире шоу "Право на владу".

Она рассказала, как дети и подростки представляют себе смерть.

"Дети не понимают, что смерть - это навсегда, что это очень страшно. Они не представляют причинно-следственные связи и что в конце концов случится. И поэтому очень важно, по-моему, детям рассказать правду что будет. Что никакого воскресения не будет", - сказала она.

Отравление украинских детей лекарствами

16 февраля в одном из лицеев Боярки две девочки отравились таблетками, которые сами купили в аптеке. Выпить таблетки они решили после того, как увидели в сети призыв, чтобы проглотить 40 таблеток и посмотреть, что с ними будет. В результате одна из девочек умерла. Установлено, что девочки употребляли препарат Дротаверин, купили его в аптеке возле школы.

Аналогичный случай 17 февраля произошел в Умани. Две восьмиклассницы наглотались таблеток и попали в больницу. Принимали препарат «Дротаверин» в помещении школы.

27 февраля сообщалось, что в Сумах школьницы наглотались таблеток и вызвали скорую помощь. Первокурсницы напились таблеток от простуды.

В ровно школьница выпила 40 таблеток «парацетамола». Причиной такого поступка стало недоразумение на бытовой почве.

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Автор: Олег Давыгора