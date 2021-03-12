В Украине выросло количество подростковых самоубийств / фото pixabay.com

Юрист-криминолог Анна Маляр рассказала, что побуждает подростков к участию в "группах смерти" и совершению самоубийств.

Она дала свой коментарий в эфире шоу "Право на владу".

Она рассказала, как дети и подростки представляют себе смерть.

"Дети не понимают, что смерть - это навсегда, что это очень страшно. Они не представляют причинно-следственные связи и что в конце концов случится. И поэтому очень важно, по-моему, детям рассказать правду что будет. Что никакого воскресения не будет", - сказала она. 

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Автор: Олег Давыгора