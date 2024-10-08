Куча денег, смятая постель, кровать в стиле ампир и человек в спортивных штанах, который барахтается среди американских долларов... Можно конечно представить, что это сценарные зарисовки к какому-то фильму, однако украинская реальность суровее. Это - сюжет одного из многочисленных фото, которые Государственное бюро расследований выложило на сайте после обысков в семье руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Во время обыска в частности было найдено наличных средств в разных валютах на сумму эквивалентную 6 млн долларов США. А еще выяснилось, что семья медицинской чиновницы областного уровня владеет элитным автопарком, имеет миллионы долларов на валютных счетах и в ценных бумагах, а также десятки объектов недвижимости: как в Украине, так и в Австрии, Испании и Турции.

Для тех, кто раньше не слишком интересовался, МСЭК - это спецучреждение в иерархической системе Минздрава, основным функционалом которого является экспертиза и установление факта инвалидности. И разговоры о том, что эту систему нужно в корне менять, ведутся уже достаточно давно. Ведь эта структура всегда была, мягко говоря, несовершенной, и в ней всегда присутствовала коррупционная составляющая.

Видео дня

Речь идет и о количественном преобладании врачей в составах комиссий.

О непрозрачном и закрытом характере МСЭК. О едва ли не ежегодном (до 2017 года) подтверждении инвалидности - когда человек должен был лично доказывать, что за год рука/нога не выросла заново, поэтому право на выплаты законно. О тотальном злоупотреблении полномочиями, а также о негативных ассоциациях относительно МСЭК, царящих в обществе. Тем более сейчас, в условиях войны, когда у нас множество искалеченных людей и - в противовес - множество людей, которые хотят "отпетлять" от мобилизации или получить право на выезд за границу, поэтому готовы платить за "оформление инвалидности".

На самом деле, с точки зрения правовых аспектов административного реформирования МСЭК, необходимости "изобретать велосипед" нет. Все уже давно придумано и внедрено на практике, а нам лишь необходимо привести всю эту систему в соответствие с международными стандартами и практиками. Однако, в нашем обществе такой запрос до недавнего времени мало кого беспокоил. Инклюзивность, к сожалению, не была (и не является) приоритетом.

Более того, сейчас, во время войны, должность в МСЭК - это бизнес. Ведь по сообщениям/обращениям военных, каждый, кто хочет списаться, не воевать или получить справку о реальной инвалидности, становится частью схемы, где отказ или задержка - это элемент шантажа. Заплатил - получаешь решение, не заплатил - будешь ждать годами. Сейчас этот "бизнес" имеет беспрецедентные масштабы.

Для того, чтобы что-то изменилось, прежде всего должна быть политическая воля и желание наработать правовые направления комплексного подхода реформирования МСЭК в соответствии с законодательством Европейского Союза.

Еще одним ключевым нюансом, на который стоит обратить внимание, являются так называемые национальные особенности госструктур. Нельзя реформировать МСЭК, когда изменения будут внедрять те же самые люди, та же вертикаль чиновников. Украина нуждается в абсолютно новой системе, которая на 100% будет прозрачной и подотчетной, в которой будет полностью нивелирован "человеческий фактор" по оценке потери трудоспособности человека.

По моему убеждению, реформа МСЭК должна включать следующие этапы:

Определение административного подчинения.

Проведение анализа международного опыта и законодательства стран ЕС.

Создание рабочей группы с привлечением всех заинтересованных лиц: представителей общественности и экспертов в соответствующих отраслях.

Разработка и внедрение целевой модели системы предоставления услуг лицам со стойкими ограничениями повседневного функционирования.

Переход от установления групп инвалидности на новую модель установления степеней ограничения жизнедеятельности в процентах.

Совершенствование привлечения к юридической ответственности за нарушение порядка проведения МСЭК.

Утверждение антикоррупционной программы МСЭК с обязательным согласованием НАПК.

Фильтрационные меры среди персонала, поскольку в МСЭК остается работать множество номенклатурщиков, на которых держится вся коррумпированная система спецучреждения.

Стоит вспомнить, что попытка реформировать МСЭК уже была в 2019 году. Все предложения по этому процессу были отражены в законопроекте №2023 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине". Предполагалось, что будет создана специализированная Государственная служба по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации, которая должна была бы обеспечивать:

Адаптацию практики проведения МСЭ и реабилитации к стандартам ЕС, ликвидацию и гармонизацию существующих на сегодня конфликтующих функций в структуре МСЭК, устранять основания и угрозы коррупции и нарушений прав лиц с инвалидностью.

Существенно повысить открытость, прозрачность и подотчетность процедур проведения МСЭК и введением персональной ответственности членов комиссий.

Существенно повысить эффективность подготовки и выполнения индивидуальных программ реабилитации лиц с инвалидностью, усовершенствовать кадровое и организационное обеспечение подготовки и выполнения мероприятий социальной и социально-трудовой реабилитации лиц с инвалидностью.

Но этот законопроект так и остался проектом в стенах Верховной Рады.

Руслан Сейдаметов, адвокат Адвокатского объединения Актум