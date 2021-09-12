Город Буча под Киевом отмечает свой юбилей - 120 лет со дня основания. По словам городского головы Анатолия Федорука едва ли не основным достижением горожан и муниципалитета стало то, что Буча не превратилась в очередной спальный район Киева, сохранив все особенности отдельного города.

"У нас есть вся необходимая инфраструктура города, у нас есть свои особенности, которых нет в Киеве. В Буче комфортно жить, работать и вести бизнес. Это все благодаря людям, жителям Бучи, которые за последние лет 5 очень изменились - стали еще требовательнее к себе и к власти. Следовательно, есть мощный спрос на изменения и город развивается быстро", - сказал мэр.

По его словам, вскоре Буча решит свою транспортную проблему - пробки, создающие дискомфорт горожанам в пиковые часы утром и вечером. Дело в том, что объединенная территориальная община Бучи реализует первый на Киевщине масштабный промышленный проект - Bucha Techno Garden.

"Этот проект мы реализуем совместно с правительством. Это индустриальный парк. Вы вероятно знаете, что недавно Верховная рада приняла закон Об индустриальных парках. И мне очень приятно, что мы движемся параллельными курсами в одном направлении. Этот проект даст возможность в Северо-Западном регионе Киева создать 25 тысяч новых рабочих мест. И это не декларативные цифры, а полностью рассчитанные и спроектированные объекты. Австрийская компания Экософт уже выкупила территорию в 21 гектар, проектирует и уже в ближайшее время приступит к строительству IT-центра. Мы имеем всю поддержку и со стороны областных властей и со стороны правительства. В подтверждение этого есть финансирование всех целевых программ. Я думаю что этот проект решит вопрос трудовой миграции, который сегодня создает дискомфорт на дорогах Бучи", - пояснил Анатолий Федорук.

Он также отметил, что реализация такого проекта была бы невозможна без админреформы - то есть без объединения территориальных общин в одну большую Бучанскую общину.

"Буча самостоятельно или любая поселковая община не смогла бы охватить такой проект. Зато объединение территориальных общин дало такую возможность. Площадь Бучанской общины - 3600 гектаров. В основном это земли частной собственности. Мы предусмотрели также и промзону на территории индустриального парка - 86 гектаров. Мы проектируем рядом с курортным Ворзелем также медицинский кластер. А учитывая что у нас есть авиастроительное предприятие ГП "Антонов", поэтому мы сотрудничаем с ним и реализовываем логистический хаб на базе аэропорта Антонов", - рассказал Федорук.

Кроме, промышленных объектов, известная турецкая компания построит в Буче крупный выставочный центр, где промышленники и предприниматели смогут организовывать демо-сессии своей продукции и услуг.

Мэр Бучи заверил, что все проекты индустриального парка будут реализованы в течение 5 лет. По его словам, сейчас у города есть максимум содействия со стороны центральной власти и привел пример Академии спорта, которую также построили и недавно открыли в Буче. Именно в рамках проекта "Большое строительство" Буча получила возможность совместными усилиями с государственным бюджетом в довольно сжатые сроки спроектировать и запустить в работу один из крупнейших в Украине спортивных комплексов.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт, который приехал поздравить бучанцев со 120-летием Бучи, назвал большим успехом для бучан и киевлян появление такого вместительного и ультрасовременного комплекса - "Академии спорта".

"Академия спорта - это многофункциональный спорткомплекс. Здесь будут проводиться соревнования по олимпийским видам спорта, а также занятия по минифутболу, баскетболу, волейболу, гандболу и большому теннису",- сказал министр.

Анатолий Федорук напомнил, что Буче сейчас проектируют еще один спортивный проект - строительство нового стадиона, так как у города есть свой профессиональный футбольный клуб.

"Буча - динамичный город. 120 лет - это конечно не так много, но именно за такими молодыми и динамичными городами - будущее нашей страны", - резюмировал Анатолий Федорук.

Автор: Иван Бойко