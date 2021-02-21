У Владимира Малофеева, получившего ранение под Дебальцево, выявили тяжелое заболевание.

Сегодня в Одессе умер известный участник Революции достоинства и антитеррористической операции Владимир Малофеев.

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Об этом в Facebook сообщил волонтер Андрей Танцюра.

"Ушел Владимир Павлович, человек-легенда, человек принцип, человек-душа компании! Нам не дано понять планы Вселенной, и почему Господь забирает лучших, когда они так нужны семье, друзьям и Украине", - написал Танцюра.

Малофеев, известный также как дядя Вова, недавно был доставлен в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины, где у него диагностировали тяжелое заболевание.

"Он до последнего отказывался ехать в больницу. Его доставили в тяжелейшем состоянии", - рассказал волонтер.

Друзья собирали средства для обследования и лечения Малофеева, врачи делали все необходимое, но спасти его не удалось.

Малофеева называли символом одесского Майдана, он был активным участником Революции достоинства, участником боев под Дебальцево, где получил тяжелое ранение. До последних дней Малофеев занимался военно-патриотическим обучением детей и молодежи, был наставником в военно-патриотической игре "Сокол Джура", где учил молодежь военному делу.

Многие активисты, общественники размещают в Facebook информацию о смерти Малофеева, его фото и выражают соболезнования в связи с его смертью.

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Автор: Лариса Козовая