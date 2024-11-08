Увольнение со службы называет самым тяжелым решением, которое принимал в жизни.

Генерал Дмитрий Марченко уволился с военной службы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Никакие испытания врага, никакое давление не заставили меня остановиться в непреклонной борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни", - написал Марченко.

Он отметил, что проходит "необходимое лечение", но не уточнил, что именно с ним случилось. При этом продемонстрировал фото, где он под капельницей.

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"Ведь даже несокрушимых иногда нужно немножечко подлатать, чтобы удержать на плаву. В конце концов, служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. И без своевременного восстановления все может стать напрасным", - отметил Марченко.

Он отмечает, что на его пути была разведка в оккупированном Крыму, вывод 75 собратьев из окружения в Изваринском котле, "Донецкий аэропорт, десятки тысяч километров по бескрайним степям Донбасса, во времена, когда мало кто понимал где свои, а где враг. Тяжелый труд по реформированию вещевого обеспечения и введение новой системы питания, разработка и борьба за новые сухие пайки в Министерстве обороны Украины. Сфабрикованные уголовные дела и СИЗО. Родная Николаевщина и Херсонщина... долгий не легкий путь, который трансформировал меня на каждом этапе и сделал тем кем я есть", - написал генерал.

Марченко отметил, что впереди еще долгий путь борьбы за Украину и он будет продолжать делать все для победы. При этом сообщил, что запустил Благотворительный Фонд Дмитрия Марченко/Marchenko Foundation.

Кто такой генерал Марченко

Дмитрий Марченко родился 25 февраля 1978 года в городе Вознесенск Николаевской области в семье военных.

В 1996 году был направлен для прохождения срочной военной службы в инженерно-саперный полк, который дислоцировался в городе Бахчисарай. Там дослужился до звания "сержант". Затем поступил на обучение в Одесский институт Сухопутных войск, после окончания которого был распределен в 79-ю десантную бригаду. По состоянию на март 2014 имел воинское звание "майор" и должность командира батальона.

Принимал активное участие в Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. По состоянию на октябрь 2014 года находился в рядах "киборгов", которые защищали Донецкий аэропорт.

В сентябре 2015 года был назначен на должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины. В обязанности Марченко входили вопросы перехода ВСУ на стандарты НАТО в вещевом и продовольственном обеспечении, разработка новых образцов вещевого обеспечения, создание технических условий по стандартам НАТО, контроль процесса производства и качества производимой продукции, а также контроль над тендерными закупками для армии.

В 2019 году Государственное бюро расследований, в рамках расследования закупки вещевого имущества для ВСУ по завышенной цене, провело ряд обысков в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Речь шла и о том, что закупленные бронежилеты были низкого качества и они простреливались.

В ноябре 2019 года Печерский районный суд в рамках этого дела избрал меру пресечения Марченко - содержание под стражей 60 суток или залог в сумме 76 млн грн. Часть этих денег внес пятый президент Украины Петр Порошенко.

17 декабря 2019 года генерал Марченко вышел из СИЗО под залог.

Во время полномасштабного российского вторжения руководил обороной Николаева (с февраля по апрель 2022 года). В конце июля 2022 года вернулся в Николаев, где работал над усилением взаимодействия ВСУ и областной власти, а также координировал работу партизан.

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