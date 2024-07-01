При попытке пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим одного из пограничных отрядов произошла стычка.

Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти мужчины на Буковине во время попытки нелегального пересечения украино-румынской границы.

Так, в ГБР информируют, что начато досудебное расследование.

По предварительным данным, 29 июня 2024 года около 21:40 в Вижницком районе Черновицкой области при попытке пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим одного из пограничных отрядов произошла стычка.

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"Мужчины с ножом и газовым перцовым баллончиком пытались напасть на военнослужащего, а тот в ответ применил табельное оружие. В результате погиб 24-летний мужчина, еще один - находится в больнице. Пограничнику также причинены телесные повреждения. Правоохранители изучают все обстоятельства дела, продолжаются следственные действия", - отмечают в ГБР.

Согласно сообщению, предварительная квалификация правонарушения: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Смерть уклониста на Буковине

Вчера представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко подтвердил УНИАН, что ситуация с нападением на пограничный наряд действительно имела место. По его словам, это произошло 29 июня после 21 часа на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией. Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника. С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой умер, прокомментировал Демченко.

По его словам, на место были вызваны медики, а об инциденте сообщено ГБР, полицию, органы прокуратуры.

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