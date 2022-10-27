Дорогу в тысячу километров фермер с животными преодолели легко, труднее было козам привыкнуть к другому климату.

Полторы сотни коз эвакуировал фермер из Донецкой области. Вместе с животными он преодолел более тысячи километров и поселился в одном из сел на Волыни.

Как говорится в сюжете ТСН, сюда его пригласил местный фермер. Вскоре оба предпринимателя планируют вместе варить сыр.

Сергей до войны России против Украины жил в Донецке, а после оккупации города уехал оттуда и пошел воевать. А как вернулся к мирной жизни, принялся разводить коз. Но через несколько лет село, которое всего в 15 км от фронта, пришлось покинуть.

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На Волыни вместе со своей отарой он уже больше месяца, сюда мужчину позвал местный фермер Иван, с которым они до сих пор даже не виделись. Волынянин следил за коллегой в соцсетях. Дорогу в тысячу километров фермер с животными преодолели легко, труднее было козам привыкнуть к другому климату.

Сейчас оба фермера обустраивают помещения для зимовки коз, а еще строят планы - начать производство крафтовых сыров и колбас и приглашать к себе в гости туристов.

В августе 2022 года фермер с Донбасса Владимир Алехин из-за боевых действий был вынужден покинуть дом. Но свою отару овчар не покинул. Сначала его отара насчитывала 520 голов, но после одного из обстрелов он потерял 100 животных.

С уцелевшими животными прошел более 50 км, а затем нанял грузовик и отвез овец на Волынь к знакомому фермеру.

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