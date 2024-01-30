По словам руководителя Офиса президента, поставлена задача, чтобы встреча Зеленского и Орбана состоялась как можно скорее.

С целью проведения встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделан мощный шаг. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге по итогам встречи с главой венгерского МИД Птеером Сийярто сообщил руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

Он отметил, что задача заключается в том, чтобы встреча Зеленского и Орбана состоялась как можно скорее.

"Вчера мы сделали мощный шаг для того, чтобы ее организовать", - сообщил Ермак.

Руководитель ОП напомнил, что 29 января в Ужгороде состоялся первый диалог с венгерской стороной за долгие месяцы. По его словам, не надо бояться диалога с соседними странами-членами НАТО и Евросоюза.

"Этот диалог был нужен. Я считаю, что вчера у нас был прогресс. Во-первых, состоялась встреча, которая началась с чествования наших героев и продолжалась семь часов. ... Мы имеем планы на будущее, но надо работать", - сказал Ермак.

По его словам, вывод после встречи заключается в том, что надо всем работать, в том числе для того, чтобы Венгрия поддержала в рамках Евросоюза создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро на четырехлетний период.

"И цель - это не просто встреча, а цель - с соседями, которые не являются агрессорами, даже если они имеют другие вопросы и позиции, говорить, и делать все, чтобы они имели проукраинскую позицию", - подчеркнул Ермак.

Как отметил руководитель ОП, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто четко сообщил, что Венгрия полностью поддерживает независимость и территориальную целостность Украины в международно признанных границах и ее суверенитет.

Отношения между Украиной и Венгрией - последние новости

Венгрия открыта для использование 50 миллиардов ЕС в помощь Украине. 29 января в Ужгороде руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто провели встречу с лидерами венгерской общины Закарпатья и представителями церквей. Ермак подчеркнул, что украинская и венгерская стороны начали работу над подготовкой встречи Зеленского и Орбана.

Петер Сийярто рассказал, что в сотрудничестве с венгерской общиной были сформулированы 11 пунктов, среди прочего, относительно использования языка национального меньшинства во всех сферах жизни, восстановления статуса национальной школы и возможности сдачи экзаменов на аттестат зрелости на венгерском языке. Эти вопросы были переданы представителям Украины и через десять дней будут обсуждены на украинско-венгерском межправительственном уровне.

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