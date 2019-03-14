Пыталась соблазнить: Чубаров рассказал о встрече с Поклонской в 2014 году

Глава Меджлиса рассказал, как он разговаривал с Поклонской в 2014 году.

В пятую годовщину аннексии Крыма глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал о странной встрече с одиозной Натальей Поклонской в 2014 году.

Как он вспомнил в интервью "Новому времени", Поклонская во время той встречи была в очень короткой юбке и в колготках в сеточку.

"Она предложила нам сесть за накрытый для чая журнальный столик с очень низкими креслами в ее кабинете. А в ходе разговора несколько раз демонстративно закидывала ногу на ногу. Для меня это было несколько неловко, как будто меня в моем возрасте и моем положении пытаются соблазнить.

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Она стала говорить о масштабных изменениях, о том, что Россия взяла на себя заботу о Крыме, о том, как крымчане рады и приветствуют все происходящие изменения", - отметил Чубаров.

Он приводил ей контраргументы, что далеко не все так радостны, разве что те, кто нацепил на себя колорадские ленты.

"Слово "колорадские" ее как бы взорвало: “Как вы смеете, это великая победа!”. Мы так и не договорились, и она, нажав кнопку, попросила заняться мной некоего товарища Кузнецова, в те времена ее заместителя и, видимо, смотрящего за ее деятельностью со стороны Москвы. Уже он стал убеждать меня, что я ответственен за весь народ и крайне важно избегать провокаций, а они возможны. И мы опять ни к чему не пришли", - вспомнил глава Меджлиса.

"У них вообще стратегия такая была: все, ребята, Крым российский. Давайте перестанем вести ненужные споры, давайте, “братья-татары”, отбросим политику и будем вместе зарабатывать деньги. Подкупали возможностью личных встреч с Путиным, постом представителя президента РФ в Крыму, угрожали срежиссированным началом конфликта на этнической почве", - подытожил Чубаров.

Полный текст интервью с Рефатом Чубаровым читайте в свежем выпуске журнала "Новое время страны" от 14 марта 2019.