Более половины украинцев продолжают поддерживать армию финансово, но более трети снизили свои взносы по сравнению с прошлым годом.

Пожертвования украинцев на армию сократились на фоне продолжающейся войны. Волонтеры жалуются, что теперь потребности армии закрывать значительно труднее.

Как пишет Bloomberg, в 2022 году благотворительный фонд Сергея Притулы собирал средства в таких объемах, что их хватило даже на приобретение спутника для Минобороны. Однако в этом году Притула наблюдает обратную тенденцию: украинцы стали осторожнее относиться к пожертвованиям, что объясняется экономическими трудностями и накопленной усталостью от войны. Притула говорит:

"Чтобы собрать ту же сумму пожертвований, теперь приходится работать втрое больше, чем раньше"

Экономические трудности и тревога из-за обострения ситуации в стране только усиливают снижение финансовой поддержки армии. Российское наступление, сложная мобилизационная кампания и регулярные отключения электроэнергии подогревают беспокойство. Некоторые украинцы также опасаются, что в случае переизбрания Дональд Трамп может сократить военную помощь Украине или предложить невыгодные условия мира.

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Фонд Притулы является одной из нескольких украинских волонтерских организаций, поддерживающих армию. В этом году четыре из них, в том числе и крупнейшие, сообщили о значительном уменьшении пожертвований. В частности, в фонде Притулы поступления сократились примерно на 20%, а в "Вернись живым" - на 15%.

Притула указывает на экономические проблемы как одну из главных причин снижения пожертвований. "Во время летних отключений электроэнергии люди вкладывались в генераторы, что снижало возможность делать пожертвования на армию", - объясняет он.

По данным августовского опроса Фонда Илька Кучерива и Центра Разумкова, более половины украинцев продолжают поддерживать армию финансово, но более трети снизили свои взносы по сравнению с прошлым годом.

Среди других организаций, которые помогают армии, волонтеры из Reactive Post сообщили о сокращении пожертвований более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом. Другие, как "Армия SOS", которая занимается сбором средств на программное обеспечение, испытали десятикратное снижение пожертвований, о чем сообщила волонтер Анна Морозова.

Морозова отмечает, что многие украинцы привыкли к длительной войне и воспринимают ее как нечто отдаленное от повседневной жизни. Кроме того, семьи военных стремятся поддерживать родных напрямую, а не через благотворительные фонды.

Несмотря на сокращение пожертвований, волонтеры считают их жизненно необходимыми для закрытия узких потребностей армии, которые не покрываются государственным финансированием. Олег Карпенко из "Вернись живым" отмечает:

"Уменьшение пожертвований - это серьезная проблема".

Ирина Шевченко, представительница одного из батальонов в Донецкой области, подтверждает, что сбор средств стал медленнее. "В первый год войны мы могли быть уверены, что за месяц-два сможем обеспечить подразделение всем необходимым для противостояния врагу", - отметила она.

На пожертвования влияют также экономические факторы. Недавно принятый закон о повышении налогов, находящийся на подписи у президента Зеленского, создает дополнительное давление на доходы домохозяйств. Чтобы частично компенсировать это, правительство ввело единовременную выплату в размере 1000 гривен для каждого украинца, которые можно использовать для коммунальных услуг или перевести на нужды армии.

Война в Украине - актуальные новости

Напомним, ранее появилась информация о том, что россияне во время своего наступления продвинулись на 2,5 км к центру города Торецк Донецкой области, и сейчас контролируют уже около 70% территории города.

Также сообщалось, что российские войска уже вошли в город Курахово Донецкой области на 1,2 километра, заняв около 15% территории города.

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