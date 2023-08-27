По его словам, в некоторых ситуациях важно именно количественное превосходство над врагом.

Военное командование попросило президента Владимира Зеленского разрешить мобилизовывать больше украинцев. Возможно, это решение на опережение.

Как сообщает 24 Канал, такое предположение сделал экс- командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, Украине надо держать руку на пульсе, ведь накануне ГУР сообщило, что Россия может призвать еще 450 тысяч человек.

Некоторые СМИ сообщали, что Украина ежемесячно мобилизует 10 тысяч мужчин. Дикий заметил, если это правда, то это совсем немного. Этих людей достаточно чтобы компенсировать потери и ротации.

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"Отмотаем на год назад. Если бы мы тогда начали мобилизацию одновременно с россиянами, возможно, сейчас ситуация у нас была бы лучше. А мы тогда подождали пока они мобилизовались и только с декабря – января развернули большую волну украинской мобилизации. Пригласили в армию тех людей, которые сейчас преимущественно осуществляют наступление", - сказал Дикий.

Экс-командир роты "Айдара" подчеркнул, что ключевым на войне остается солдат, а не вооружение.

"К сожалению, некоторые вещи можно компенсировать только численностью. Когда россияне мобилизуют большое количество людей, то при всем техническом преимуществе это можно компенсировать лишь таким же количеством людей. Ближайшие полгода нам надо мобилизовать примерно полмиллиона украинцев. Ориентируемся на эту цифру, это неизбежно", - отметил Дикий.

Военный отметил, что бояться это нормально, ведь на фронте действительно очень страшно, и это надо честно признавать. Однако для себя надо воспринять реальность, что чем дольше это будет тянуться, тем до большего количества людей эта война дотянется.

"Лучше уйти сейчас и иметь шанс, что мы в следующем году эту войну победой закончим, чем откладывать. Надо просто принять, что не хотеть на войну это нормально и то, что на эту войну нужно идти надо умом преодолеть", – подытожил он.

Мобилизация в Украине - детали

Накануне президент Украины Владимир Зеленский ответил, планирует ли вводить изменения в процессе мобилизации украинцев, в частности, по увеличению количества мобилизованных.

На брифинге по итогам третьего саммита Крымской платформы глава государства заявил следующее: "Скажу откровенно: военные ко мне с этим обратились. Чтобы дать возможность больше мобилизовывать".

По его словам, сейчас важен вопрос об органах, осуществляющих мобилизацию, и о том, каким образом они это делают. Следовательно, по мнению Зеленского, первоочередным является вопрос "наведения порядка" в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.

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