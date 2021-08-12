"Если бы она могла услышать": за что ровесники Украины благодарны ей и почему немного обижаются

Известные политики, общественные деятельницы и художники - 30-летние ровесники Независимости Украины - рассказали УНИАН, за что благодарны стране, за что обижаются и чего желают ей на будущее.

Когда вы и собеседник – сверстники, часто проще говорить откровенно. В отсутствие возрастного барьера естественно вести искренние разговоры. Прямо благодарить или говорить об обидах.

В год обретения независимости Украины родилось много наших сограждан, известных широкой публике за свои достижения. Среди них артисты (Юлия Думанская, Alyona Alyona, Yarmak), актеры (Александр Пискунов, Дарья Петрожицкая), олимпийские чемпионы (Жан Беленюк, Наталья Довгодько), футболисты (Евгений Макаренко, Сергей Кривцов), современные политики (Александр Скичко, Михаил Федоров), художники (иллюстратор Мария Кинович, дизайнер Валерия Гузема), общественные деятели (директор U-Cycle Настя Макаренко, "Мисс Украина" Анна Заячковская) и многие другие. Некоторым из них УНИАН предложил пожелать своей "ровеснице" - Украине - что-то на будущее, сказать "спасибо!" или рассказать о своих обидах на нее.

Директор общественного объединения U-Cycle (продвигают велосипед как безопасный удобный транспорт) Настя Макаренко благодарит Украину за смелость идти своим путем. Быть вместе с миром, но находить свою идентичность. За смелость защищать свои границы и, несмотря на потери, оставаться целой:

Быть собой, но развиваться, проживать боль потерь и радость побед, ежедневно трансформироваться

"Желаю тебе, Украина, чтобы с каждым днем больше смелых людей верили в тебя, ценили и имели счастье жить именно здесь и сейчас. Ни на что не обижаюсь и ни о чем не жалею. Потому что все имеет ценность и сделало Украину сегодняшней - не идеальной, но уникальной", - добавляет она.

Артист в прошлом, ныне политик Александр Скичко прежде всего желает Украине мира. Чтобы у украинцев с Украиной "все получилось" - страна закрепила свое положение на геополитической карте, развивалась инфраструктура, туризм и тому подобное:

У нас все для этого есть. Но нас немножко тормозили, поэтому теперь приходится догонять. Желаю Украине продвигаться вперед семимильными шагами

Обид на Украину нет:

В чем-то могу обижаться на себя или некоторых людей, но при чем тут страна? Она точно не виновата. Спасибо Украине за ее душу, людей, природу, возможности для реализации. Если говорить еще глобальнее, то спасибо Украине за жизнь, ведь здесь я родился.

Певица Юлия Думанская (исполнительница хитов "Двічі в одну річку не ввійдеш" і "Пробач") в разговоре с УНИАН так же благодарит Украину за возможность родиться на земле, богатой талантами:

За последние 30 лет и в целом за всю историю она натерпелась... но, как показало время, наша страна - с волевым характером. Никогда не станем на колени ни перед кем. И думаю, такой характер передался рожденным на этой земле. Нам все по плечу.

Размышляя, о каких обидах могла бы сказать Украине, певица вспомнила времена, когда ситуация в стране заставляла ее родных выезжать за границу, ища возможностей для заработка. По ее словам, и сейчас бывает обидно наблюдать за работой украинских врачей или специалистов из других отраслей за рубежом (потому что там их труд ценят больше).

Это есть, но, надеюсь, что останется в прошлом. Верю в перемены. Желаю нашей юной стране набираться опыта, не поддаваться на манипуляции, становиться сильнее. Желаю терпения. А людям желаю понимать - мы все одолеем. Лучше ждет нас впереди.

Дизайнер, основательница ювелирного бренда Валерия Гузема замечает: для нее Украина - прежде всего вдохновенная земля:

Мы воспитаны этой красотой и любовью... Дорогая Украина, хочу всегда быть с тобой, расти вместе, становиться лучше, видеть, как растут наши дети. Хочу видеть, как ты для всех нас становишься сильной матерью, сохраняющей спокойствие, держащей в безопасности. Желаю чистых рек, высоких гор, лучших песен и людей. Пожалуй, единственное, за что могу тебя упрекнуть, дорогая Украина - это патологическая доброта к своим недругам и какая-то чрезмерная уступчивость и компромиссность в отношении циничного окружающего мира.

Актер театра и кино Александр Пискунов ("Киборги", "Круты 1918") свою воображаемую беседу с Украиной начинает с обращения к согражданам:

Украинцы, возьмитесь за голову и начните думать своей головой. Помогайте другим, не живите по двойным стандартам. Забудьте наконец поговорку "моя хата с краю".

Его обиды также направлены на людей - засорены украинские леса и обочины, мошенники, равнодушие. Украине Пискунов только благодарен:

Спасибо, страна, что у нас нет ураганов, смерчей или землетрясений. Спасибо за место рождения, за прекрасные природные места, за людей, которые в меня верят и помогают, за обучение, возможность заниматься спортом и играть в театре и кино (пусть пока и не на том уровне, как хочу).

"Есть ли что-то, за что я обижаюсь на Украину? Можно было бы немного обидеться за непоследовательность и за то, что мало кто в Украине берет на себя ответственность. Изменения пока достаточно инертны. Но ведь Украина не виновата. Это люди", - рассказывает иллюстратор Мария Кинович , чьи проекты неоднократно попадали в списки престижных международных премий.

Она желает Украине в будущем больше полагаться на себя и развивать эмпатию к инаковости во всех ее проявлениях:

Я бы сказала Украине: "Спасибо просто за то, что жива". И, несмотря ни на что, становится все лучше. Мое поздравление лично Украине с 30-й годовщиной независимости было бы с одного слова - продолжай. Продолжай развиваться, получаться опыт и меняться.

"Мисс Украина", модель Анна Заячковская желает Украине прислушаться к внутреннему голосу и осуществить свое призвание:

Ты еще такая молодая, но уже достаточно взрослая для самостоятельной независимой жизни. Через все жизненные уроки ты сумела сформировать характер и силу духа. Ты готова творить настоящее и будущее. Я благодарна тебе за ценности и моральную платформу, которые ты сумела передать мне, когда я еще была маленькой. Всегда в моем сердце, горжусь тобой, Украина! С днём рождения!

Редакция УНИАН присоединяется к поздравлениям, поздравляет Украину и украинцев с наступающим праздником Независимости! Будем достойны своей страны!

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