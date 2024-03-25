Режимные ограничения введены и в Винницкой области, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы.

В полосе местности вдоль государственной границы ряда районов Винницкой области усилены режимные ограничения в отношении мужчин. Об этом сообщает Могилев-Подольский пограничный отряд.

"Вдоль государственной границы в пределах Ярышевской, Могилев-Подольской, Ямпольской, Студенянской территориальных общин Могилев-Подольского и Тульчинского районов Винницкой области запрещен въезд лиц мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет включительно, в том числе с целью туризма, отдыха, рыболовства", - сказано в сообщении.

При этом определено, кто не подпадает под такой запрет: лица, проживающие или работающие в пределах полосы, при условии наличия у них соответствующих подтверждающих документов, а также те, кто учатся в профессионально-технических или высших учебных заведениях. Также там могут находиться владельцы земельных участков, которые находятся в пределах полосы, а также лица, следующие транзитом из пунктов пропуска через государственную границу в другие районы и те, кто направляется в пункты пропуска через государственную границу с целью пересечения государственной границы, при условии наличия у них соответствующих подтверждающих документов. В сообщении сказано, что пропускаются лица, прибывающие по приглашению и которых встречают граждане, постоянно проживающие на территории соответствующей общины и обязались нести ответственность за нарушение законодательства Украины по пограничным вопросам приглашенными лицами.

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Отмечается, что въезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет включительно в вышеупомянутую полосу местности с использованием районных и сельских автомобильных дорог местного значения, кроме использования для въезда и передвижения следующие автомобильные дороги: Т-2308 сообщением "Мурованые Куриловцы-Ярышев"; М-21 сообщением "Винница-Могилев-Подольский"; Р-36 сообщением "Немиров-Могилев-Подольский"; Т-0218 сообщением "Бабчинцы-Ямполь"; Р-08 сообщением "Томашполь - Ямполь"; Т-0202 сообщением "Крыжополь-Ямполь"; Т-0225 сообщением "Песчанка-Болган"; Т-0233 сообщением "Крыжополь-Студена".

Также запрещено пребывание и передвижение в вышеупомянутой полосе местности мужчин в возрасте от 18 до 60 лет включительно без наличия военного билета или удостоверения офицера запаса (для военнослужащих и работников правоохранительных органов во внеслужебное время - без наличия служебного удостоверения установленного образца), а также без документов, подтверждающих право на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу по мобилизации.

Также ограничения распространены на пребывание граждан на берегу р. Днестр в населенных пунктах, прилегающих к государственной границе, за пределами собственных домовладений на расстоянии менее 30 метров от воды: в период с 01 апреля по 30 сентября - с 23:00 часов до 05:00 часов; в период с 01 октября по 31 марта - с 20:00 часов до 06:00 часов.

Также запрещено в пределах участков местности шириной 500 метров от государственной границы (кроме границ населенных пунктов), которые находятся на территории вышеупомянутых громад: выход маломерных судов и других плавсредств, судов рыбного хозяйства и их пребывания в украинской части р.Днестр. Также это касается отдыха местного населения, ведения рыболовства и охоты и использования воздушных судов, а именно: малых летательных аппаратов всех типов, беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров.

Также запрещено скопление транспортных средств (более двух), длительные остановки транспортных средств (дольше 20 минут), не связанные с техническими неисправностями, на обочинах дорог вне установленных автомобильных стоянок (за исключением транспортных средств под управлением местных при наличии документов, подтверждающих их регистрацию

Также есть запрет на перевозку в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений, на использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций.

Действие ограничений по въезду на эти территории для мужчин не распространяется на представителей военных формирований, правоохранительных органов, органов гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи, других субъектов государственной и коммунальной собственности, субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности объектов инфраструктуры и предоставляющих населению услуги гуманитарного, социального характера.

Запреты на пребывание у границы

Ранее такие ограничения были введены в территориальных общинах трех районов Черновицкой области из-за увеличения попыток незаконного пересечения границы гражданами призывного возраста.

Черновицкий пограничный отряд сообщал, что с началом российской агрессии на указанном участке растет количество попыток незаконного пересечения госграницы мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Введенные ограничения касались Черновицкого, Днестровского и Вижницкого районов области, в частности, таких территориальных общин: Селятинской, Берегометской, Красноильской, Чудейской, Петровецкой, Сучевенской, Каменецкой, Глыбокской, Тереблечанской, Тарашанской, Герцаевской, Ванчиковецкой, Мамалыговской, Ливенецкой, Кельменецкой, Сокирянской, Вашковецкой.

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