Он сказал, "чи на часі" праздничные мероприятия.

Боец батальона "Айдар" Стас "Осман" Бунятов высказался о целесообразности установки новогодних елок в городах во время войны.

В своем Telegram-канале "Говорят снайпер" украинский боец призвал не забывать, что в Украине растут дети, для которых праздничная атмосфера имеет значение. "Да, пока это не супер-важно, но помните что у нас есть маленькие дети, которым несмотря на войну и ракеты, фронт и потери, в 4 годика надо видеть елку, верить в Санту, получать подарочки, даже если нет родителей", - написал вын.

"Осман" отметил, что военные предоставляют помощь украинскому детскому дому, который выехал в Турцию. "Скажете: "не ко времени?". Да клал я б*лт на того, кто придумал эту фразу, для них сейчас и наши жизни "не ко времени". Будьте человечнее, тем более на елку никто из бюджета средства не выделяет, достаточно зрадо**бить по поводу и без", - добавил он.

Видео дня

Елки в городах во время войны

Как известно, уже второй год в украинском обществе продолжается дискуссия о целесообразности установки елок на главных площадях во время полномасштабной войны.

Споры продолжаются не только из-за морального аспекта этого вопроса, но и из-за финансового: люди спрашивают, нужно ли тратить деньги на эти работы, когда потребности армии являются более насущными. Кроме того, Украина сталкивается с дефицитом в собственной энергосистеме.

Некоторые администрации предлагали установить елки за счет бизнеса, а не за бюджетные деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: