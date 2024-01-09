Он должен заплатить в городской бюджет 3400 гривен.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень наложил штраф на скандального таксиста сервсіу Bolt в Киеве, который отказался обслуживать пассажирок на украинском языке. Об этом сообщается на сайте уполномоченного.

Отмечается, что мужчина должен оплатить в городской бюджет 3400 грн.

"Штраф еще не уплачен, но хочу подтвердить гражданам Украины, что по каждому из таких фактов мы проводим претензионную работу, и если факты подтверждаются, мы используем весь арсенал кодекса Украины об административных правонарушениях", - подчеркнул Кремень.

Также сказано, что в 2023 году языковому уполномоченному поступило на 30% больше обращений граждан (3692) о нарушении Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", чем в 2022 году (2846).

Языковой закон в Украине - последние новости

В октябре 2023 года в Киеве произошел языковой скандал, когда таксист сервиса Bolt отказался говорить по-украински с пассажирками. Впоследствии стало известно, что сервис уволил водителя. За него вступились одиозный депутат от запрещенной "ОПЗЖ" Юрий Бойко и экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

Как известно, с июля 2022 года вступили в силу новые нормы языкового закона, которыми, в частности, определено, что уполномоченный по защите государственного языка может налагать штраф на должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей и работников предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других физических лиц, которые будут нарушать языковой закон.

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