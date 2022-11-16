Бывший глава НБУ Кирилл Шевченко обвинил два антикоррупционных правоохранительных органа (НАБУ и САП) в том, что ему не дают возможности должным образом подготовиться к защите в суде.

О давлении на Шевченко сообщило одно из крупнейших изданий для финансистов и банкиров Сentral Banking.

Как напомнило издание, в Украине Шевченко объявили в "международный розыск" за то, что он якобы присвоил средства в государственном "Укргазбанке" еще до того, как возглавил НБУ. При этом прокурор сообщил адвокату Шевченко о судебном разбирательстве и направил 5000 страниц материалов дела поздно вечером перед днем заседания.

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Этого времени было недостаточно для подготовки к слушанию, которое началось в 8:30 утра. Кроме того, Шевченко не разрешили принять участие в заседании по избранию ему меры пресечения.

"По словам Шевченко, своевременное представление документов защиты является обязательным и его несоблюдение должно было аннулировать ходатайство прокурора. Но он сказал, что суд проигнорировал доводы его адвоката по этому поводу и вынес решение в пользу прокурора", – пишет Сentral Banking.

Теперь Кирилл Шевченко обвиняет НАБУ и САП в том, что они "придумывают очередной броский заголовок". Все обвинения банкир отрицает. Еще несколько лет назад эти же обвинения сочли необоснованными.

Шевченко ушел в отставку 4 октября, заявив, что это произошло по состоянию здоровья. Источники, близкие к НБУ, подтвердили изданию, что Шевченко имеет проблемы со здоровьем. Когда новости о расследовании появились в СМИ, Шевченко сказал, что его здоровье ухудшилось из-за жесткого политического давления.

"Шевченко стал руководителем центрального банка в июле 2020 года после того, как Зеленский уволил его предшественника Якова Смолия. Смолий и другие должностные лица центрального банка заявили, что они стали мишенью для политически влиятельных лиц, недовольных реформой украинских банков, проводимой НБУ", – пишет издание.

Как сообщалось ранее, 6 октября депутаты Рады официально уволили главу Нацбанка, в тот же день в НАБУ заявили, что он фигурирует в деле о растрате сотен миллионов гривен в "Укргазбанке" как подозреваемый. Новым руководителем Нацбанка назначили экс-главу Сбербанка Андрея Пышного. Сам Пышный назвал главным приоритетом работы НБУ –начало новой программы МВФ.