11 бывших узников Кремля поехали на реабилитацию в Латвию

Группа бывших пленников проведет в Латвии 12 дней.

11 бывших узников Кремля поехали на реабилитацию и отдых в Латвии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, перед поездкой группа бывших пленников, среди которых те, которые были освобождены и вернулись домой 7 сентября этого года, собралась в латвийском посольстве на встрече с послом Латвийской Республики Юрисом Пойкансом и министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой.

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«Мы очень хорошо понимаем вас и вашу борьбу, поэтому мы так охотно поддерживаем вас. В программе вашего пребывания в Латвии - не только реабилитации, но и встречи и общение с нашими чиновниками и школьниками. Я убежден, что вы сможете рассказать им о событиях в Украине, о борьбе своего народа», - отметил посол.

В свою очередь Коляда подчеркнула, что Минветеранов внесло изменения в соответствующее постановление и сможет оказывать денежную помощь на правовую поддержку семьям незаконно лишенных свободы ежегодно, пока их близкие находятся в заключении. Также подготовлен законопроект о социальной защите лиц, лишенных свободы, который вскоре будет зарегистрирован в Верховной Раде.

Эдем Бекиров и Павел Гриб в знак благодарности за внимание и помощь политзаключенным со стороны Латвии подарили послу сувениры: книгу и собственный рисунок.

Группа бывших пленников Кремля проведет в Латвии 12 дней. Поездка и реабилитация украинцев будет происходить в рамках разработанной правительством Латвийской Республики программы реабилитации.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря посольство Украины в Латвии проинформировало, что 10 бывших украинских политзаключенных пройдут курс медицинской реабилитации в Латвии.

По данным посольства, по приглашению правительства Латвийской Республики в период с 10 по 22 декабря в Латвии с оздоровительной целью будут находиться: Владимир Балух, Бекиров, Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих, Александр Кольченко, Артур Панов, Олег Сенцов, Сизонович Алексей и Роман Сущенко.

Они будут проходить Курс реабилитации в центре «Вайвари» в Юрмале.

Кроме того, в посольстве на 19 декабря запланировали встречу украинской общины Латвии с группой освобожденных политзаключенных.