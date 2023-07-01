По мнению адвоката, на практике ТЦК не смогут отказывать в оформлении отсрочки военнообязанным, имеющим близких родственников с инвалидностью на том основании, что есть другие люди, которые по закону обязаны содержать.

Адвокат Дарья Тарасенко проанализировала принятые Радой изменения по расширению мобилизационного перечня военнообязанными, у которых есть родственники с инвалидностью.

В своем Facebook она напомнила, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, имеющие жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, только при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

"Обязаны содержат" и "содержат" - не одно и то же. Речь идет исключительно о тех, кто обязан содержать по закону. Не имеет значения, выполняет ли он/она такую обязанность, и осуществляет ли содержание кто-то другой, даже тот, кто такой обязанности не имеет", - утверждает адвокат.

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Она ответила сразу на вопрос, кто же обязан содержать.

Это - супруг/супруга (ст. 75 Семейного кодекса Украины), но при условии, что жена/супруг нуждается в материальной помощи, а второй из супругов может оказывать материальную помощь.

Родители - совершеннолетнюю сына или дочь (ст. 198 Семейного кодекса) - при условии, что сын/дочь является нетрудоспособным и нуждается в материальной помощи, а родители могут такую материальную помощь оказывать.

Сын и дочь (ст. 202 Семейного кодекса Украины), но исключительно при условии, что родители являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи.

Внуки, правнуки (ст. 266 Семейного кодекса), но только при условии, если баба, дед, прабабка, прадед нуждаются в материальной помощи и если у них нет мужа, жены, совершеннолетних дочери, сына или эти люди по уважительным причинам не могут оказывать им должного содержания, при условии, что совершеннолетние внуки, правнуки могут оказывать материальную помощь.

Братья и сестры (ст. 267 Семейного кодекса) – при условии, что брат/сестра нуждается в материальной помощи, не имеет мужа/жены, родителей или совершеннолетних дочери, сына, и при условии, что совершеннолетние братья и сестры могут оказывать материальную помощь.

Падчерица, пасынок (ст. 270 семейного кодеса Украины) – при условии, что мачеха, отчим нуждаются в материальной помощи и если они оказывали падчерице, пасынок систематическую материальную помощь не менее пяти лет, при условии, что падчерица, пасынок могут оказывать материальную помощь. Обязанность падчерицы, пасынка по содержанию мачехи, отчима возникает, если у мачехи, отчима нет мужа, жены, совершеннолетних дочери, сына, братьев и сестер или если эти лица по уважительным причинам не могут предоставлять им должного содержания.

Человек, проживавший с лицом с инвалидностью одной семьей до достижения совершеннолетия (ст 271 Семейного кодекса) – при условии проживания одной семьей до достижения совершеннолетия не менее пяти лет, и при условии, что этот человек может оказывать материальную помощь. Эта обязанность возникает, если у того, кто нуждается в материальной помощи, нет жены, мужа, совершеннолетних дочери, сына, братьев и сестер или эти лица по уважительным причинам не могут оказывать им должного содержания.

То есть, подчеркнула Тарасенко, во всех приведенных случаях обязанность содержания возникает исключительно в случае, когда лицо с инвалидностью нуждается в материальной помощи.

А вот общего правила относительно того, в каком случае лицо нуждается в материальной помощи, просто не существует. Поэтому, продолжила адвокат, у военкомата нет реальной возможности установить, что человек с инвалидностью нуждается в материальной помощи.

Кроме того, она считает "абсурдной" формулировку "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Рада расширила мобилизационный перечень

Ранее Верховная Рада Украины в законе о доплатах военнослужащим (№ 9342) расширила перечень лиц, которые подлежат мобилизации. Этот документ еще не заработал, для этого его должен подписать Зеленский.

Народные избранники проголосовали за то, что мобилизации будут подлежать люди, у которых жена (муж), родители или родители жены (мужа) являются лицами с инвалидностью 1 или 2 группы, при условии, если есть другие трудоспособные лица, которые обязаны их содержать.

Адвокат Роман Симутин объяснил, в чем смысл изменений, кого именно они коснутся и какими будут последствия такого шага по мобилизации.

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