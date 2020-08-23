Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага (видео)

Военнослужащие торжественно подняли украинский флаг.

Президент Владимир Зеленский 23 августа в День Государственного флага принял участие в официальной церемонии поднятия украинского флага.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Вместе с главой государства на торжествах присутствовали были экс-президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала военнослужащие торжественно подняли украинский флаг. Затем все присутствующие исполнили государственный гимн и с приветственным словом к присутствующим и всем гражданам обратился президент Украины.

"Зеленский, в частности, подчеркнул, что в течение шести лет войны на Донбассе государство потеряло многих украинских защитников. Их память присутствующие почтили минутой молчания", - отметило издание.

"Господа офицеры, генералы, сержанты и солдаты, уважаемые присутствующие, дорогие украинцы. Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины – сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные Силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность Государства. Иногда, к большому сожалению, ценой собственной жизни. В течение шести лет войны Украина потеряла многих своих верных защитников. Я прошу почтить их память минутой молчания", - сказал Владимир Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении совместно с известными украинцами поздравил граждан с Днем государственного флага и призвал украинцев сегодня вывесить флаг Украины из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленту.

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Автор: УНИАН