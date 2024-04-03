11 военных из числа уволенных в запас по собственной инициативе участвовали в боевых действиях в районе Бахмута в Донецкой области.

На Закарпатье демобилизовали первых срочников. В запас Вооруженных сил Украины уволены 25 военнослужащих срочной службы из Чопского пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что 11 военных из этого числа по собственной инициативе участвовали в боевых действиях в районе Бахмута в Донецкой области.

"Один из пограничников, солдат Максим Мусиенко, прошел через ад российского плена. Старшему солдату Павлу Вергелюку вручили медаль "За воинскую службу Украине". Старших солдат Дениса Цибуленко, Владислава Лопандю и солдата Артема Листопада наградили медалями "Защитнику Украины". Старший солдат Максим Зеленский отмечен орденом "За мужество" III степени", – рассказали в ГПСУ.

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Демобилизация срочников в Украине

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий увольнение в запас военных срочной службы. Уже в начале марта появился указ №149, где говорилось о демобилизации срочников в период действия военного положения после окончания срока военной службы. Согласно ему, демобилизационные мероприятия ожидаются в апреле-мае.

В Управлении связей с общественностью Вооруженных сил Украины рассказали изданию NV, что демобилизация срочников начнется 2 апреля. Отмечалось, что этот процесс продлится до середины мая.

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