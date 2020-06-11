Стерненко заявил, что в его квартиру пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ (фото)

Активист отметил, что пойдет к следователю СБУ самостоятельно.

Общественный активист из Одессы Сергей Стерненко сообщил, что в его киевскую квартиру сегодня пришла полиция с постановлением о принудительном приводе в СБУ к следователю для вручения уведомления о подозрении за самозащиту.

Об этом он написал в Facebook.

Стерненко заявил, что в 12 часов сам будет идти в СБУ. Он также не исключил, что в ближайшее время состоится суд в отношении его.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает нападение со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

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9 октября 2019 года Генеральная прокуратура направила в Главное следственное управление СБУ уголовные производства относительно нападений на Стерненко.

Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство в трех уголовных производствах относительно нападений на Стерненко, еще в одном обвинительный акт в отношении подозреваемого нападающего направлен в суд.

В одном из производств расследуется нападение на активиста и нанесение ему телесных повреждений двумя лицами. В другом уголовном производстве расследуется убийство одного из нападавших и нанесения другим телесных повреждений. В уголовном производстве по факту нанесения активисту легких телесных повреждений и повреждения его имущества также продолжается досудебное расследование.

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В то же время досудебное расследование по факту нанесения Стерненко телесных повреждений при помощи огнестрельного оружия завершено, обвинительный акт по факту покушения на умышленное убийство направлен в Приморский райсуд Одессы.

Вместе с тем СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, - Ивана Кузнецова, которого Стерненко убил, защищаясь от нападения.

7 апреля 2020 года генпрокурор Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по факту смертельного ранения нападающего будет предъявлено в любом случае.

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