Стерненко заявляет, что дело против него и Шеремета сфабриковали одни и те же следователи

Стерненко сравнил выдержки из ЕРДР за 2019 год в отношении его дела и дела Шеремета и выяснил, что у обоих были одни и те же следователи.

Активист Сергей Стерненко заявил, что дело против него и дело об убийстве журналиста Павла Шеремета «сфабриковали одни и те же люди».

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Подозрения и мне, и Кузьменко/Антоненко/Дугарь начинаются с маразматических предложений. У них: «Увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы...» А в моем подозрении с сентября 2019-го, которую готовили мусора: «Стерненко, будучи активистом, совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений... Стерненко, неправильно оценив действия Кузнецова и Исайкула, имея ошибочное впечатление об угрозе совершения посягательства на его жизнь...» - написал Стерненко

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Стерненко заявил, что сравнил выдержки из ЕРДР за 2019 год в отношении его дела и дела Шеремета и выяснил, что у обоих были одни и те же следователи: Соцкий, Гуменюк, Шеремета, Катынский, Подоляк, Бирко, Лучинская.

Также, по его словам, совпадают некоторые прокуроры в делах - Лукашенко и Грицай.

«Именно эти следователи отмазывали моих нападающих (то же сейчас делает и Венедиктова) и хотели обвинить меня в убийстве (то, что сейчас сделала Венедиктова)», - утверждает активист.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров применив к общественному активисту Сергею Стерненко круглосуточный домашний арест.

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения. Он связывает их со своей активной общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

СБУ открыла дело по факту смертельного ранения одного из мужчин, которые совершили на него нападение в 2018 году, Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненку сообщили о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. В СБУ заявили, что экспертиза подтвердила версию об умышленном убийстве Стерненко своего нападающего Кузнецова.

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