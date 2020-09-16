Игорь Павловский подозревается в организации покушения на Екатерину Гандзюк.

Предполагаемый организатор покушения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Игорь Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании вины.

Это произошло на заседании Приморского районного суда Одессы 16 сентября.

Павловского обвиняют в сокрытии преступления. Если его соглашение с судом утвердят, подозреваемый получит более мягкое наказание.

"Соглашение я подписал добровольно, готов выполнять все условия и давать показания", – сказал он.

Напомним, ранее сегодня Павловский попросил суд утвердить соглашение о признании виновности.

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Дело об убийстве Гандзюк:

Павловский подписал соответствующее соглашение о даче показаний против организаторов убийства, поэтому его подозрение было переквалифицировано на ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса ("сокрытие преступления").

Дело Павловского выделили в отдельное производство и направили на рассмотрение в Приморский райсуд Одессы.

С июля 2019 года суд не мог приступить к рассмотрению из-за неявки то Павловского, то его адвокатов, то прокурора.

Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Сергей Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также по делу об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (Москаленко), председатель Херсонского облсовета Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Павловский.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

20 января 2020 года Павловского задержали в Херсоне по подозрению в другом деле по факту создания преступной организации, 21 января Печерский райсуд Киева отправил Павловского под стражу.

Также в январе в Бургасе (Болгария) правоохранители задержали Левина, находившегося в международном розыске. 16 марта Левина экстрадировали в Украину. 17 марта Печерский райсуд Киева принял решение арестовать Левина.

25 марта Шевченковский райсуд Киева продлил сроки досудебного следствия по делу Гандзюк до 29 июля.

27 апреля в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера, который по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Это заявление вызвало возмущение у пострадавших, их адвоката Евгении Закревской и общественности. Они убеждены, что доказательства против Мангера не собраны, и дело развалится в суде.

Зато защитник Мангера Дмитрий Ильченко положительно оценил передачу дела Гандзюк в суд. Он утверждал, что в материалах уголовного производства в отношении убийства активистки нет ни слова о его подзащитном.

Мангеру и Левину инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса ("умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей").

28 августа прошло первое заседание по рассмотрению дела против Мангера и Левина по существу. По решению суда они находятся под стражей до 18 октября.

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Автор: Денис Прядко