Суд разрешил спецрасследование против экс-командира "Беркута" Кусюка

Решение суда дает возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемых, которые скрываются от органов следствия.

Следователи Государственного бюро расследований будут осуществлять специальное досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г. Киеве, Сергея Кусюка.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины, соответствующее ходатайство удовлетворил Печерский районный суд Киева.

"Экс-беркутовец" подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в г. Киеве по сговору с другими правоохранителями умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

"Решение суда дает возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается от органов следствия с целью уклонения от уголовной ответственности и который объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом", - говорится в сообщении.

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Также Печерский райсуд заочно арестовал экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по делу о поставках из Российской Федерации специальных средств и их дальнейшего использования во время событий 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

Экс-чиновник МВД подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ст. 340 УК Украины).

По данным следствия, директор департамента материального обеспечения причастен к поставкам из России в январе 2014 года спецсредств при отсутствии запросов, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между министерствами обеих государств, и растратам денежных средств за их таможенное оформление, чем нанесен ущерб интересам МВД Украины.

"Решение суда о взятии экс-чиновника под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia)", - добавили в прокуратуре.

Революция Достоинства в Украине

22 июня Печерский районный суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему командиру полка милиции особого назначения "Беркут" Кусюку.

Кусюк, по неофициальным данным, в настоящее время служит в российской полиции в Москве, в частности он попал на камеры российского телеканала 12 июня 2017 во время разгона демонстрации в российской столице. Также Кусюка видели на разгоне еще одной акции в Москве 3 августа 2019.

В этом уголовном производстве расследуются обстоятельства превышение власти и служебных полномочий бывшим президентом Украины Виктором Януковичем и работниками правоохранительных органов, превышение власти рядом бывших высокопоставленных чиновников с целью препятствования проведению собраний и митингов, что привело к массовым жертвам среди митингующих и террористическому акту.

20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве произошел массовый расстрел протестующих во времена Майдана.

По данным Минздрава, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 участник Майдана и 11 силовиков), пострадали более 600 человек.

По данным миссии ООН, в те дни умерли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и один случайный человек).

Активисты "Небесной сотни" говорят о 107 погибших.

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Автор: Тамара Отовская