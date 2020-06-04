В Нацполиции похвастались почти сотней уголовных дел против правоохранителей за полтора года

К дисциплинарной ответственности за нарушение прав граждан с 2019 года привлечены более 2,7 тыс. сотрудников полиции, из которых 178 освобождены.

В Украине за полтора года открыто 94 уголовных производства в отношении работников полиции по фактам нарушений конституционных прав граждан.

Об этом заместитель председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе сообщил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию, сообщается на сайте МВД.

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По его словам, Управлением соблюдения прав человека Нацполиции за полтора года проведено более 300 служебных расследований обнаруженной информации о нарушении работниками полиции прав человека.

«По их результатам привлечено к дисциплинарной ответственности 175 сотрудников полиции (62 - выговор, 18 - строгий выговор, 76 - замечания, 12 - предупреждение о неполном должностном соответствии, и 7 - освобождение). Материалы 51 служебного расследования были направлены в другие уполномоченные органы для принятия решения», - сказал Цуцкиридзе.

Он также сообщил о результатах работы в этой сфере подразделений внутренней безопасности:

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«В течение последних полутора лет проведено более 4,6 тыс. целевых мероприятий и проверок, в ходе которых выявлено почти 7,9 тыс. нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены 2 тыс. 724 работника, из которых 178 освобождены. По материалам подразделений внутренней безопасности органами досудебного расследования начато 94 уголовных производства в отношении работников полиции по факту нарушения конституционных прав граждан (из которых 4 - за пытки). Сообщено о подозрении 40 правоохранителям», - сказал Цуцкиридзе.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве внутренних дел заявили, что сократили штат отделения полиции Кагарлыка после изнасилования в помещении девушки, которую пригласили как свидетеля по одному из дел.

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