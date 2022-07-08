На церемонии бракосочетания Данилюк был на инвалидной коляске.

Известная украинская дизайнер Лилия Литковская вышла замуж за бывшего секретаря СНБО Александра Данилюка (занимал эту должность в 2019-м году).

Об этом сама Лидия сообщила на своей странице в Instagram и опубликовала фото со свадебной церемонии.

Примечательно, что на такой важный праздник Данилюк "приехал", а не пришел. Все дело в том, что накануне бракосочетания, в июне, он во время езды на мотоцикле он попал в аварии и сломал обе ноги. Но это ничуть не омрачило свадьбу: молодожены счастливы и светятся от любви.

На невесте было платье, которое она сшила себе сама. В руках Лилия держала букет из пшеничных колосьев. Такие же колоски были вышиты на свадебном наряде Литковской.

В своих "историях" Лили также разместила селфи, на котором позирует в свадебном наряде и фате, демонстрируя обручальное кольцо. Она пожелала мира всем украинцам, это - ее заветное желание.

Ранее украинская актриса Даша Рыбак, которая обрела популярность после съемок в популярных сериалах "Папик", "Сваты" и "100 тысяч минут вместе", сообщила, что выходит замуж.

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