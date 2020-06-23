За полгода почти на четверть увеличилось число тех, кто считает движение Украины неправильным - опрос

В настоящее время 69,9% украинцев убеждены, что страна движется в неправильном направлении.

Почти на четверть за полгода увеличилось количество граждан, которые считают, что Украина движется в неправильном направлении.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного центром "Социальный мониторинг" 10-19 июня и презентованные сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По данным опроса, 69,9% респондентов сказали, что Украина движется в неправильном направлении (в декабре 2019 года таких было 45,3%).

В то же время 30,1% опрошенных считают, что государство движется в правильном направлении (в декабре 2019 года таких было 54,7%).

Во время социологического исследования методом личного интервью по месту жительства респондента было опрошено 3 тыс. 037 человек во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и Крыма. Статистическая погрешность выборки составляет 1,1-1,9%.

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