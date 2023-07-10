Он ожидал "блицкриг" рашистов и быструю оккупацию Киева.

Народного депутата Верховной Рады Украины 3 и 4 созыва Георгия Буйко, который избирался от ныне запрещенной Коммунистической партии Украины, подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. В тексте сообщения не называется фамилия, но УНИАН источники в правоохранительных органах рассказали, что речь идет именно о Буйко.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего народного депутата от запрещенной "Коммунистической партии Украины", который поддержал вооруженную агрессию РФ против нашего государства", - сказано в сообщении.

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В СБУ отмечают, что накануне полномасштабного вторжения России он был одним из организаторов обращения так называемого "Международного Союза Советских Офицеров" к президенту России Владимиру Путину. В нем подписанты просили главу Кремля признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

СБУ сообщает, что в течение 2017-2019 годов бывший нардеп принимал активное участие в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за "присоединение" захваченной части востока Украины к РФ. Также он выступал за официальный ввод на территорию нашего государства войск РФ.

"После 24 февраля 2022 года фигурант ожидал "блицкриг" рашистов и быструю оккупацию Киева, о чем неоднократно рассказывал среди окружающих", - сообщает украинская спецслужба.

Также он подстрекал своих знакомых помогать российским оккупантам в случае захвата столичного региона.

Во время обысков по месту жительства нардепа предыдущих созывов ВР обнаружена запрещенная коммунистическая литература и прокремлевские печатные издания. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В СБУ отмечают, что решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

Как известно, сейчас 75-летний Георгий Буйко возглавлял Антифашистский комитет Украины.

Разоблачение депутатов-предателей - детали

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего народного депутата третьего созыва от запрещенной КПУ Павла Тищенко. Он раздавал в Харьковской области "агитки" в поддержку российских оккупантов и пытался убедить людей в "правильности" действий Кремля.

Экс-нардеп активно занимался пророссийской пропагандой. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (Изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины).