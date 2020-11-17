Если вину восьмиклассника докажут, то его родители вынуждены будут заплатить штраф в размере 1700 гривен.

В Тернопольской области ученик восьмого класса издевался над учительницей.

Читайте такжеВ Украине могут ввести штрафы за травлю на работеОб этом говорится в сюжете ТСН.

Ювенальная полиция расследует жалобу директора школы в селе Борщевка о вызывающем поведении 8-классника на уроках украинского языка.

Школьник неоднократно их срывал и злословил. Подросток не реагировал на какие-либо замечания педагога, травил ее и оскорблял.

Если вину восьмиклассника докажут, то его возьмут на профилактический учет, говорят в полиции, а родители вынуждены будут заплатить штраф в размере 1700 гривен.

Отец парня находится за границей, а мама не находилась в селе в день съемок. Директор и учительница отказались от комментариев, а в полиции сообщили, что на мать школьника составили протокол.

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Автор: Людмила Жерновская