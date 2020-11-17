В Тернопольской области ученик восьмого класса издевался над учительницей.
Читайте такжеВ Украине могут ввести штрафы за травлю на работеОб этом говорится в сюжете ТСН.
Ювенальная полиция расследует жалобу директора школы в селе Борщевка о вызывающем поведении 8-классника на уроках украинского языка.
Школьник неоднократно их срывал и злословил. Подросток не реагировал на какие-либо замечания педагога, травил ее и оскорблял.
Если вину восьмиклассника докажут, то его возьмут на профилактический учет, говорят в полиции, а родители вынуждены будут заплатить штраф в размере 1700 гривен.
Отец парня находится за границей, а мама не находилась в селе в день съемок. Директор и учительница отказались от комментариев, а в полиции сообщили, что на мать школьника составили протокол.
Буллинг в Украине
- В Украине 19 января вступил в силу закон О противодействии буллингу. Отныне штраф за буллинг - 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов.
- Ранее в одной из одесских школ учительница рисования набросилась на украиноязычного ребенка за то, что та забыла альбом и ответила педагогу на украинском.
- В лицее №3 города Килия десятиклассник отпросился с урока, вышел в коридор третьего этажа, сел на лавочку и полоснул себя ножом по горлу. Ему оказали первую помощь и госпитализировали. По предварительной информации, причиной такого поступка несовершеннолетнего стало предвзятое отношение к нему со стороны педагога.
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