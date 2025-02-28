Украинские женщины могут быть призваны в армию при одном условии.

В Украине продлен военный стан, а вместе с ним и мобилизация. Женщины тоже встают на защиту родины - по примерным оценкам, в ЗСУ насчитывается около 68 тысяч украинок. На данный момент такая служба добровольна, хотя некоторые военные высказываются за то, чтобы мобилизация женщин в Украине была обязательной.

О том, будет ли мобилизация в Украине принудительной для женского пола в марте 2025 году, эксклюзивно для УНИАН рассказал адвокат и советник АО "GRACERS" Сергей Савинский.

Будет ли мобилизация женщин в Украине в 2025 году

По словам Сергея Савинского, в Украине с 1 марта не планируются изменения по мобилизации женщин. Согласно ч. 12 ст. 1 закона "О воинской обязанности и военной службе" женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. Следовательно, женщин могут мобилизовать только если они захотят пополнить ряды армии.

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Как полагает юрист, в течение этого года принудительной мобилизации женщин не будет. А дальше может быть что угодно, если возникнет вопрос о сохранении украинской государственности.

Эксперт объясняет: "Как по мне, логичнее было бы сначала уменьшить перечень оснований для предоставления отсрочки мужчинам, чем вводить принудительную мобилизацию женщин. В частности, сначала оставить без отсрочки, например, некоторых госслужащих, студентов и преподавателей."

Как утрочняет УНИАН, перед мобилизацией женщина проходит ВВК и военную подготовку. Даже при выявлении добровольного желания девушки могут отказать, если она не подходит по состоянию здоровью или в одиночку воспитывает детей.

Возможна ли мобилизация женщин-медиков

В Украине действует военный учет женщин-медиков - такие украинки находятся в реестрах ТЦК и имеют военно-учетные документы. Они обязаны уведомлять военкомат о переезде и смене семейного статуса. Военнообязанными считаются все врачи, стоматологи, фармацевты, медсестры.

Однако мобилизация медиков ничем не отличается от других профессий. Такие женщины точно также должны давать добровольное согласие на призыв. Кроме того, если такая работница забронирована на предприятии, то её не возьмут в армию даже при желании.

Выезд женщин-медиков за границу тоже разрешен, как и представительницам других профессий.

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