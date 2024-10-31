Узнайте, представители каких профессий могут быть забронированы от призыва.

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, описывает правила предоставления брони. Бронирование от мобилизации - это особый вид отсрочки для сотрудников критически важных для государства предприятий.

Адвокат Татьяна Савченко эксклюзивно для УНИАН объяснила, какие профессии имеют бронь от мобилизации в 2024 году.

Кто получит бронь от мобилизации - перечень профессий

В комментарии для УНИАН адвокат Татьяна Савченко назвала профессии, чьи представители получат бронь от мобилизации.

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По словам эксперта, бронированию подлежат все госслужащие категории А, 50% государственных служащих категорий Б, В, сотрудники органов государственной власти, Национальной полиции, Антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, прокуратуры, судов, Бюро экономической безопасности.

Кроме того, предусматривается бронирование сотрудников критической инфраструктуры - в том числе энергосистемы, ГСЧС.

Бронировать рабочих также могут предприятия, которые производят и ремонтируют товары военного назначения, технику, боеприпасы.

Татьяна Савченко отмечает, что вопросы признания критической инфраструктуры урегулированы комплексом законов. Перечень предприятий критической инфраструктуры утвержден одним постановлением правительства, а порядок признания критической прописан в другом постановлении.

Если предприятие соответствует этим требованиям, то подает в Генштаб список военнообязанных сотрудников для бронирования. Генштаб в течение трех рабочих дней принимает решение и уведомляет ТЦК. После этого каждому забронированному сотруднику предоставляется документ с подтверждением отсрочки.

Бронь от мобилизации в 2024 возможно оформить через сервис "Дія", что значительно упрощает процесс. Электронное бронирование работает следующим образом - руководитель подает список сотрудников, а система берет сведения о них из сервиса "Оберіг".

Сколько сотрудников можно забронировать

Большинство компаний могут дать отсрочку лишь 50% сотрудников и не дольше, чем на 6 месяцев. Через полгода бронирование нужно возобновить.

Однако есть исключения. Некоторым работодателям разрешается бронировать 100% рабочих. Это, например, предприятия, обеспечивающие непрерывную работу энергетической системы Украины, строительство фортификационных укреплений, развитие технологий для нужд обороны. Также 100% бронь имеют работники дипломатических учреждений, Общества Красного Креста Украины и других гуманитарных организаций.

Предоставляется ли бронь ФЛПам

Важно отметить, что бронь от мобилизации для ФЛП не предоставляется, как и для специалистов, работающих по гиг-контрактам. Причина в том, что Министерство обороны не видит их специальностей.

Забронировать можно только официально трудоустроенных граждан, состоящих на воинском учете.

Нужно ли проходить ВВК, если есть бронь

Ответ на вопрос, нужно ли проходить медкомиссию, если есть бронь, находим на правительственном портале Кабмина. Правительство приняло Постановление №675, согласно которому процедура получения отсрочки по бронированию не требует прохождения ВВК.

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