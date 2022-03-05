Министерство внутренних дел Британии сообщило, что увеличило количество встреч для подачи заявлений на семейную визу до 6 тыс. в неделю.

Власти Великобритании упростили въезд для украинских беженцев, которых хотят забрать к себе родственники, проживающие в стране.

Министерство внутренних дел Британии сообщило, что увеличило количество встреч для подачи на семейную визу с 500 до 6 тыс. в неделю, чтобы ускорить подачу заявок от лиц, намеревающихся воссоединиться с родственникам в Великобритании, сообщает The Guardian.

Кроме того, для украинских беженцев увеличили срок пребывания в стране с года до трех лет.

Чиновники заявили, что говорить о том, сколько людей подадут заявки, пока рано.

Чиновники пообещали, что в скором времени откроется "маршрут неограниченного спонсорства" для украинцев без родственных связей, что позволит общинам, местным властям и другим спонсорам поддержать желающих приехать в Великобританию. Детали этой схемы пока прорабатываются.

Британский Красный Крест приветствовал объявление о семейных визах, но призвал правительство разрешить украинцам путешествовать в Британию без визы, "в соответствии с подходом, принятым в ЕС", добавив, что "важно, чтобы люди, не имеющие родственников в Великобритании также могли безопасно добраться сюда".

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза согласились предоставить украинским беженцам немедленное разрешение на пребывание в их странах без визы сроком на один год. В частности, было принято решение применить беспрецедентную меру, известную как Директива о временной защите, в отношении всех украинцев, которые хотят приехать в страну ЕС.

Это означает, что любой гражданин Украины может находиться в пределах ЕС или Шенгенской зоны в течение года без необходимости обращаться за визой или подавать заявление о предоставлении убежища.