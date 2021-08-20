Меньше всего политическое будущее Крыма в составе Украины видят люди старше 60 лет и жители Восточной Украины.

Абсолютное большинство украинцев - 61% - считает, что Крым должен входить в состав Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованных во время пресс-конференции результатах Всеукраинского опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

"Абсолютное большинство украинцев (61%) считает, что Крым должен в будущем входить в состав Украины", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что этого мнения придерживаются большинство граждан, независимо от пола, возраста и макрорегиона проживания.

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При этом меньше всего политическое будущее Крыма в составе Украины видят люди старше 60 лет (54%) и жители Восточной Украины (47%).

Больше всего в возвращении Крыма в состав Украины верят молодежь в возрасте 18-29 лет (67%) и жители Западной Украины (73%).

В то же время только 6% граждан Украины считают, что Крым должен входить в состав Российской Федерации, что на 4% меньше, чем тех, кто считает, что Крым должен быть независимым государственным образованием (10%).

*** Всеукраинский опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 июля по 4 августа. Было опрошено 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территории АР Крым и части территории Донецкой и Луганской областей.

Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов и является репрезентативным по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Таня Поляковская