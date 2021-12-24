Астролог Влад Росс: В 2022 году Украина будет находиться на грани ядерной войны

Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, как правильно встретить Новый год, кому в год Тигра повезет больше всего, а кому придется столкнуться с неприятностями, что ждет Украину в 2022 году и какие напасти могут на нас "свалиться".

Совсем скоро наступит 2022 год, символ которого - Водяной Тигр. Каким будет этот год?

Китайцы считают, что родиться в год Тигра - это счастье и удача. Но чаще всего этот символ несет масштабные мировые конфликты. Вспомните, что Первая мировая война началась именно в год Тигра. Поэтому в 2022 году Украина будет находиться на грани ядерной войны, которую может развязать президент России Владимир Путин.

Все самые опасные ситуации могут происходить в марте, так как в этом месяце будет большое скопление планет. В марте на Землю даже может упасть астероид. И тогда коронавирус покажется всем детским лепетом. То есть, может быть масштабная космическая катастрофа.

Очень часто в год Тигра могут случаться перевороты. Так как этот символ всегда уничтожает, есть вероятность, что в РФ будет "дворцовый переворот", и Путина лишат президентства.

А что в следующем году ждет президента Украины Владимира Зеленского?

Владимиру Зеленскому нужно избавиться от предателей из близкого окружения. По моим расчетам, в его окружении есть человек, который играет на два фронта. Если президент не избавится от него в ближайшее время, то ему даже может грозить импичмент.

Как будут обстоять дела с коронавирусом? Стоит ли ждать тотальной принудительной вакцинации?

Так как 29 декабря Юпитер войдет в знак Рыбы и будет находиться там до 11 мая, весь этот период будет связан с медициной и фармацевтикой. Компании, создающие вакцину от коронавируса, будут настаивать на вакцинации.

А когда этот период закончится?

Я думаю, что летом все это закончится. Поэтому, кто продержится до лета, уже не будет привит никогда. А пока в Европе будут прививать всех, в том числе детей.

Хорошо. Скажите, как правильно встретить год Тигра, чтобы его задобрить?

Лучше всего встречать Новый год за границей. Луна будет находиться в знаке Стрельца, поэтому лучше всего провести новогоднюю ночь на катамаране или на круизном лайнере. Также можно устроить новогоднее шоу с незнакомыми людьми.

Если на Новый год вы остаетесь в Украине, то я бы рекомендовал выйти на берег реки. То есть, самый оптимальный вариант - это возле воды на открытом воздухе. Главное - не сидеть дома и не встречать Новый Год с родственниками.

А что обязательно нужно поставить на стол?

Тигр очень любит мясо. Поэтому мясных блюд должно быть максимально много. Кроме того, на праздничный стол нужно поставить экзотические фрукты - апельсины, мандарины и прочее. Стол должен быть роскошным. Поставьте блюда, которые вы ранее не ели.

Помните, чем больше будет мяса, тем удачливее для вас будет год. При этом нельзя ставить на стол блюда с травой, салаты, так как Тигр этого не любит.

Влад, вы можете назвать главных везунчиков 2022 года?

На первом месте Овен. 2022 год - это отличное время для реализации амбиций, достижений в карьерном плане, а также и в других сферах ему будет везти. Если Овны давно задумывались о переезде в другую страну, создании семьи или покупке недвижимости, то все это им удастся.

Рыбам больше всего будет везти в начале года. Особенно, что касается любви, счастья в личной жизни, рождения детей, а также финансовых вопросов.

У Львов 2022 год будет удачным в плане семьи. У них может появиться ребенок, причем гениальный. Также им стоит больше развивать себя в творчестве и раскручивать новые проекты. Кроме того, Львам нужно задуматься об инвестициях.

Стрельцов в 2022 году ждут дальние поездки, возможно, эмиграция. Также им повезет в юридических вопросах. Например, они могут выиграть суд.

А кому повезет меньше?

Сложности будут у Водолеев. Им придется много напрягаться, работать, у них могут появиться хронические болезни. В личной жизни им также не будет везти. Но главный мой совет Водолеям - не перенапрягайтесь.

Не очень хорошим будет год для Близнецов. У них могут возникнуть неувязки с начальством, соответственно, это скажется на карьере. Также у них могут быть проблемы с правоохранительными органами.

В тройку "неудачников" попала и Дева. Дев могут "кинуть" бизнес-партнеры.

И у Весов будет непростой год. Им нельзя в 2022 году куда-то переезжать, а также нельзя менять работу или место учебы. Кроме того, у них могут появиться какие-то болезни.

Вы об этом немного упомянули, но давайте уточним, для каких знаков Зодиака 2022 год будет благоприятным для построения семьи, например?

Лидером в списке счастливчиков оказались Весы. В целом для них год пройдет не очень позитивно, но в личной жизни у них все будет просто замечательно. Росс рекомендует Весам больше общаться в интернете, так как есть высокая вероятность того, что они могут связать свою жизнь с иностранцем.

Блестяще сложиться личная жизнь может и у Стрельцов. Этот знак Зодиака в 2022 году может встретить свою судьбу. Также представителю этого зодиакального созвездия будет фартить в финансовых вопросах.

Такая же ситуация сложится у Львов. Их ждет большая удача и "принц на белом коне". Для Львов 2022 год в целом будет удачным, не только в любовной сфере.

Что вы можете сказать о финансовой сфере? Кто сможет обогатиться?

Энергия, успех и деньги ждут Рыб. В следующем году им очень повезет в финансовом плане, особенно, что касается инвестиций.

Несмотря на то, что для Водолеев этот год будет непростым, в начале и конце года они смогут получить хорошую прибыль.

И, конечно, "миллионером" может стать Овен. Вот этому знаку Зодиака будет фартить абсолютно во всем. Он прям будет звездой следующего года. Но стоит помнить, что то, что вы посеете весной, даст плоды осенью. Поэтому расслабляться не стоит.

У украинцев есть хорошая новогодняя традиция писать на листочке желания, сжигать его, бросать в бокал с шампанским и выпивать под бой курантов. Скажите, действительно ли эта традиция способствует исполнению желаний?

В новогоднюю ночь важно не злоупотреблять алкоголем, иначе никакие ваши желания не исполнятся. Это все будет иллюзия. Если вы хотите, чтобы исполнилось ваше сокровенное желание, то вам лучше всего провести новогоднюю ночь в одиночестве, со свечами.

А как правильно тогда загадывать желание?

Перед Новым годом нужно принять контрастный душ, надеть белые вещи и под бой курантов лечь головой на северо-восток и проецировать свои желания. Например, если вы хотите "принца на белом коне", то представляйте мужчину на белом авто.

Диана Могилевич